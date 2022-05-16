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Запад, "отменяя" русскую культуру, делает себя нищим, заявил Башмет
Запад, "отменяя" русскую культуру, делает себя нищим, заявил Башмет - РИА Новости, 16.05.2022
Запад, "отменяя" русскую культуру, делает себя нищим, заявил Башмет
Западные страны, "отменяя" русскую культуру, делают себя нищими, понижают свой уровень, считает российский альтист, дирижер Юрий Башмет. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:48
2022-05-16T17:48
2022-05-16T17:54
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Западные страны, "отменяя" русскую культуру, делают себя нищими, понижают свой уровень, считает российский альтист, дирижер Юрий Башмет."Мы всегда были лучшими. Это у них там культурный уровень понизится. Но там не будет меня, например, который сыграет сольный концерт в La Scala. Это они сделали себя нищими", - сказал Башмет на пресс-конференции, посвященной проведению первого Фестиваля камерных оркестров мира.Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что санкции, вызванные текущими событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству России и других стран, и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Она подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ольга любимова, россия, украина, юрий башмет, новости культуры, культура, в мире
17:48 16.05.2022 (обновлено: 17:54 16.05.2022)
Запад, "отменяя" русскую культуру, делает себя нищим, заявил Башмет
Башмет о санкциях Запада против культуры: их уровень понизится, они сделали себя нищими