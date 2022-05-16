https://ria.ru/20220516/bashmet-1788866976.html

Запад, "отменяя" русскую культуру, делает себя нищим, заявил Башмет

Запад, "отменяя" русскую культуру, делает себя нищим, заявил Башмет - РИА Новости, 16.05.2022

Запад, "отменяя" русскую культуру, делает себя нищим, заявил Башмет

Западные страны, "отменяя" русскую культуру, делают себя нищими, понижают свой уровень, считает российский альтист, дирижер Юрий Башмет. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:48

2022-05-16T17:48

2022-05-16T17:54

культура

ольга любимова

россия

украина

юрий башмет

новости культуры

культура

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751685041_0:272:2048:1424_1920x0_80_0_0_e6b487695c6ef368df229aff7c230f01.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Западные страны, "отменяя" русскую культуру, делают себя нищими, понижают свой уровень, считает российский альтист, дирижер Юрий Башмет."Мы всегда были лучшими. Это у них там культурный уровень понизится. Но там не будет меня, например, который сыграет сольный концерт в La Scala. Это они сделали себя нищими", - сказал Башмет на пресс-конференции, посвященной проведению первого Фестиваля камерных оркестров мира.Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что санкции, вызванные текущими событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству России и других стран, и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Она подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может".

https://ria.ru/20220516/draka-1788867761.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ольга любимова, россия, украина, юрий башмет, новости культуры, культура, в мире