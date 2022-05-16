https://ria.ru/20220516/bashmet-1788863310.html

Башмет опроверг зависимость России от западных музыкальных инструментов

Башмет опроверг зависимость России от западных музыкальных инструментов - РИА Новости, 16.05.2022

Башмет опроверг зависимость России от западных музыкальных инструментов

Россия никогда не зависела от западных музыкальных инструментов, дефицита нет, сказал народный артист России, дирижер Юрий Башмет. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:41

2022-05-16T17:41

2022-05-16T17:41

культура

юрий башмет

культура

россия

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия никогда не зависела от западных музыкальных инструментов, дефицита нет, сказал народный артист России, дирижер Юрий Башмет.Ранее "Коммерсант" сообщил, что российские музыканты остались "без итальянских скрипок и американских роялей", так как из-за санкций США и Евросоюза "ввоз люксовых товаров, к которым относятся инструменты, стал невозможен"."Я должен сказать, Россия никогда не зависела от итальянских, например, инструментов, таких как Страдивари", - сказал Башмет на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.Он также добавил, что "неважно, на чем ты играешь, важно, что делаешь это с душой".

https://ria.ru/20220408/kultura-1782577707.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий башмет, культура, россия, санкции, санкции в отношении россии