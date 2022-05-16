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Башмет опроверг зависимость России от западных музыкальных инструментов
Башмет опроверг зависимость России от западных музыкальных инструментов - РИА Новости, 16.05.2022
Башмет опроверг зависимость России от западных музыкальных инструментов
Россия никогда не зависела от западных музыкальных инструментов, дефицита нет, сказал народный артист России, дирижер Юрий Башмет. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:41
2022-05-16T17:41
2022-05-16T17:41
культура
юрий башмет
культура
россия
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия никогда не зависела от западных музыкальных инструментов, дефицита нет, сказал народный артист России, дирижер Юрий Башмет.Ранее "Коммерсант" сообщил, что российские музыканты остались "без итальянских скрипок и американских роялей", так как из-за санкций США и Евросоюза "ввоз люксовых товаров, к которым относятся инструменты, стал невозможен"."Я должен сказать, Россия никогда не зависела от итальянских, например, инструментов, таких как Страдивари", - сказал Башмет на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.Он также добавил, что "неважно, на чем ты играешь, важно, что делаешь это с душой".
https://ria.ru/20220408/kultura-1782577707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий башмет, культура, россия, санкции, санкции в отношении россии
Башмет опроверг зависимость России от западных музыкальных инструментов
Дирижер Башмет: Россия никогда не зависела от западных музыкальных инструментов