Рейтинг@Mail.ru
ЦБ предложил обязать банки приостанавливать переводы на счета дропперов - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/bank-1788761099.html
ЦБ предложил обязать банки приостанавливать переводы на счета дропперов
ЦБ предложил обязать банки приостанавливать переводы на счета дропперов - РИА Новости, 16.05.2022
ЦБ предложил обязать банки приостанавливать переводы на счета дропперов
Банк России предлагает ввести двухдневный "период охлаждения", обязав банки приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:51
2022-05-16T11:52
экономика
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_855:0:3071:1247_1920x0_80_0_0_51566292a32d2b694777f2cde67af795.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Банк России предлагает ввести двухдневный "период охлаждения", обязав банки приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров."Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка. В этой базе содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у наших граждан. Иными словами, мы предлагаем внести некий период охлаждения, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам", - сказал Уваров на видео, которое публикует канал ЦБ в мессенджере Telegram.Он пояснил, что в настоящее время по закону банковская операция должна быть совершена в течение не дольше чем три рабочих дня, таким образом, при реализации предложения ЦБ банки не будут нарушать права граждан.В начале февраля Уваров сообщал, что регулятор предлагает возвращать клиенту банка всю сумму, которую похитил мошенник, пользуясь методами социальной инженерии, если кредитная организация не учла рекомендации регулятора.По действующему закону клиенту могут возместить полную сумму, если он не нарушил условия договора - не передал злоумышленникам банковские сведения. Однако часто жертвы под психологическим воздействием мошенников добровольно раскрывают им данные и даже отдают свои деньги.
https://ria.ru/20220514/sanktsii-1788463647.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_1089:0:2952:1397_1920x0_80_0_0_9e077e80207cf9908d04277cb67e1834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф)
11:51 16.05.2022 (обновлено: 11:52 16.05.2022)
 
ЦБ предложил обязать банки приостанавливать переводы на счета дропперов

ЦБ предложил обязать банки приостанавливать на два дня переводы на счета дропперов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Банк России предлагает ввести двухдневный "период охлаждения", обязав банки приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка. В этой базе содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у наших граждан. Иными словами, мы предлагаем внести некий период охлаждения, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам", - сказал Уваров на видео, которое публикует канал ЦБ в мессенджере Telegram.
Он пояснил, что в настоящее время по закону банковская операция должна быть совершена в течение не дольше чем три рабочих дня, таким образом, при реализации предложения ЦБ банки не будут нарушать права граждан.
В начале февраля Уваров сообщал, что регулятор предлагает возвращать клиенту банка всю сумму, которую похитил мошенник, пользуясь методами социальной инженерии, если кредитная организация не учла рекомендации регулятора.
По действующему закону клиенту могут возместить полную сумму, если он не нарушил условия договора - не передал злоумышленникам банковские сведения. Однако часто жертвы под психологическим воздействием мошенников добровольно раскрывают им данные и даже отдают свои деньги.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 03:10
Минфин США обсудил с иностранными банками санкции против России
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала