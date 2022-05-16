https://ria.ru/20220516/bank-1788761099.html

ЦБ предложил обязать банки приостанавливать переводы на счета дропперов

ЦБ предложил обязать банки приостанавливать переводы на счета дропперов - РИА Новости, 16.05.2022

ЦБ предложил обязать банки приостанавливать переводы на счета дропперов

Банк России предлагает ввести двухдневный "период охлаждения", обязав банки приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:51

2022-05-16T11:51

2022-05-16T11:52

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Банк России предлагает ввести двухдневный "период охлаждения", обязав банки приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров."Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка. В этой базе содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у наших граждан. Иными словами, мы предлагаем внести некий период охлаждения, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам", - сказал Уваров на видео, которое публикует канал ЦБ в мессенджере Telegram.Он пояснил, что в настоящее время по закону банковская операция должна быть совершена в течение не дольше чем три рабочих дня, таким образом, при реализации предложения ЦБ банки не будут нарушать права граждан.В начале февраля Уваров сообщал, что регулятор предлагает возвращать клиенту банка всю сумму, которую похитил мошенник, пользуясь методами социальной инженерии, если кредитная организация не учла рекомендации регулятора.По действующему закону клиенту могут возместить полную сумму, если он не нарушил условия договора - не передал злоумышленникам банковские сведения. Однако часто жертвы под психологическим воздействием мошенников добровольно раскрывают им данные и даже отдают свои деньги.

https://ria.ru/20220514/sanktsii-1788463647.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф)