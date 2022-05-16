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Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря - РИА Новости, 16.05.2022
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Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря
Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря - РИА Новости, 16.05.2022
Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на Совете Думы принято решение о выходе РФ из Парламентской конференции Балтийского моря. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:29
2022-05-16T18:48
политика
балтийское море
госдума рф
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на Совете Думы принято решение о выходе РФ из Парламентской конференции Балтийского моря."Сегодня на Совете Думы приняли решение о выходе Российской Федерации из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Также он отметил, что ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто "подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на Россию"."Деятельность ПКБМ всегда строилась на равноправной основе, а решения принимались консенсусом. Однако Парламентская конференция Балтийского моря прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан", - добавил спикер Госдумы, отметив, что "некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики"."Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ", - подытожил Володин.
https://ria.ru/20220515/nato-1788671766.html
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политика, балтийское море, госдума рф, россия, вячеслав володин
18:29 16.05.2022 (обновлено: 18:48 16.05.2022)
 
Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря

Спикер ГД Володин заявил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПобережье Балтийского моря в районе города Светлогорск Калининградской области
Побережье Балтийского моря в районе города Светлогорск Калининградской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Побережье Балтийского моря в районе города Светлогорск Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на Совете Думы принято решение о выходе РФ из Парламентской конференции Балтийского моря.
"Сегодня на Совете Думы приняли решение о выходе Российской Федерации из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
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Также он отметил, что ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто "подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на Россию".
"Деятельность ПКБМ всегда строилась на равноправной основе, а решения принимались консенсусом. Однако Парламентская конференция Балтийского моря прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан", - добавил спикер Госдумы, отметив, что "некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики".
"Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ", - подытожил Володин.
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