18:29 16.05.2022 (обновлено: 18:48 16.05.2022)
Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря
Спикер ГД Володин заявил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПобережье Балтийского моря в районе города Светлогорск Калининградской области
Побережье Балтийского моря в районе города Светлогорск Калининградской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на Совете Думы принято решение о выходе РФ из Парламентской конференции Балтийского моря.
"Сегодня на Совете Думы приняли решение о выходе Российской Федерации из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Также он отметил, что ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто "подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на Россию".
"Деятельность ПКБМ всегда строилась на равноправной основе, а решения принимались консенсусом. Однако Парламентская конференция Балтийского моря прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан", - добавил спикер Госдумы, отметив, что "некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики".
"Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ", - подытожил Володин.