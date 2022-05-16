https://ria.ru/20220516/baltika-1788876469.html

Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря

Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря - РИА Новости, 16.05.2022

Россия выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на Совете Думы принято решение о выходе РФ из Парламентской конференции Балтийского моря. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:29

2022-05-16T18:29

2022-05-16T18:48

политика

балтийское море

госдума рф

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на Совете Думы принято решение о выходе РФ из Парламентской конференции Балтийского моря."Сегодня на Совете Думы приняли решение о выходе Российской Федерации из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Также он отметил, что ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто "подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на Россию"."Деятельность ПКБМ всегда строилась на равноправной основе, а решения принимались консенсусом. Однако Парламентская конференция Балтийского моря прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан", - добавил спикер Госдумы, отметив, что "некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики"."Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ", - подытожил Володин.

https://ria.ru/20220515/nato-1788671766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, балтийское море, госдума рф, россия, вячеслав володин