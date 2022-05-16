https://ria.ru/20220516/balet-1788838170.html

Театр классического балета покажет "Золушку" Сергея Прокофьева

Театр классического балета покажет "Золушку" Сергея Прокофьева - РИА Новости, 16.05.2022

Театр классического балета покажет "Золушку" Сергея Прокофьева

18 мая Театр классического балета Касаткиной и Василёва покажет на сцене РАМТа "Золушку" Сергея Прокофьева –легендарную постановку, которая отличается от... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:17

2022-05-16T16:17

2022-05-16T16:18

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МОСКВА, 16 мая - Пресс-служба театра КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА Н. КАСАТКИНОЙ И В. ВАСИЛЁВА. 18 мая Театр классического балета Касаткиной и Василёва покажет на сцене РАМТа "Золушку" Сергея Прокофьева –легендарную постановку, которая отличается от привычной версии балета крепкой драматургией с динамичным сюжетом и неожиданными его поворотами.Легендарным танцовщикам и хореографам Наталии Касаткиной и Владимиру Василёву одним из первых удалось переломить традиционное представление о балетном спектакле.Особый упор при постановке своей "Золушки" Касаткина и Василёв делали на то, чтобы и самые юные театралы не отрываясь следили за любимой сказкой, узнавая всё новые и новые её детали. Не зря поклонники классического танца назвали эту версию шедевра Прокофьева "голливудским блокбастером в мире балета".К моменту, когда часы начинают бить 12, эмоциональный накал таков, что некоторые маленькие зрители с трудом удерживаются от того, чтобы не выбежать на сцену и не помешать главной героине расстаться с Принцем. Впрочем, в этом случае не было бы приключений Принца во время поисков своей возлюбленной, когда он оказывается в разных концах света — и даже на Чукотке.Отдельного упоминания заслуживают многочисленные комические персонажи: на сценах с участием Мачехи и названных сестёр Золушки трудно удержаться от смеха, китайская принцесса здесь обладает искусством кунг-фу, а шут хочет помочь Мачехе самой втиснуть ногу в хрустальную туфельку — при помощи топора.А филигранная работа художников Льва Солодовникова (декорации) и Елизаветы Дворкиной (костюмы) превосходно справляется с задачей поддержать атмосферу чуда, которую задаёт музыка и мастерство артистов.Спектакли балета Н. Касаткиной И В. Василёва доказывают, что классическое искусство может быть невероятно увлекательным.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы