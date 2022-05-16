https://ria.ru/20220516/azovstal-1788831345.html

С "Азовстали" вывозят раненых украинских военных по договоренности сторон

С "Азовстали" вывозят раненых украинских военных по договоренности сторон - РИА Новости, 16.05.2022

С "Азовстали" вывозят раненых украинских военных по договоренности сторон

Началась эвакуация раненых украинских военнослужащих с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:52

2022-05-16T15:52

2022-05-16T16:59

в мире

азовсталь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278620_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_fc23b1f76f827c94155078707baed1fe.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Началась эвакуация раненых украинских военнослужащих с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщило Минобороны.В районе комбината открыли гуманитарный коридор, пострадавших доставляют в больницу Новоазовска на территории Донецкой Народной Республики.Ранее в понедельник командир бригады "Восток" ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с территории "Азовстали" вышли девять украинских военнослужащих под белым флагом. Комбриг пояснил, что они представляют более многочисленную группу, российская сторона вступила в переговоры.В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь ". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин обозначил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220516/azovstal-1788786916.html

https://ria.ru/20220515/kadyrov-1788697012.html

азовсталь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азовсталь