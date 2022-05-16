15:52 16.05.2022 (обновлено: 16:59 16.05.2022)
С "Азовстали" вывозят раненых украинских военных по договоренности сторон
Минобороны сообщило о вывозе раненых украинских военных с "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Началась эвакуация раненых украинских военнослужащих с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщило Минобороны.
"Шестнадцатого мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", — пояснили в ведомстве.
В районе комбината открыли гуманитарный коридор, пострадавших доставляют в больницу Новоазовска на территории Донецкой Народной Республики.
Ранее в понедельник командир бригады "Восток" ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с территории "Азовстали" вышли девять украинских военнослужащих под белым флагом. Комбриг пояснил, что они представляют более многочисленную группу, российская сторона вступила в переговоры.
В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь ". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин обозначил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.