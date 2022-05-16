Рейтинг@Mail.ru
С "Азовстали" вывозят раненых украинских военных по договоренности сторон - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/azovstal-1788831345.html
С "Азовстали" вывозят раненых украинских военных по договоренности сторон
С "Азовстали" вывозят раненых украинских военных по договоренности сторон - РИА Новости, 16.05.2022
С "Азовстали" вывозят раненых украинских военных по договоренности сторон
Началась эвакуация раненых украинских военнослужащих с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:52
2022-05-16T16:59
в мире
азовсталь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278620_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_fc23b1f76f827c94155078707baed1fe.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Началась эвакуация раненых украинских военнослужащих с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщило Минобороны.В районе комбината открыли гуманитарный коридор, пострадавших доставляют в больницу Новоазовска на территории Донецкой Народной Республики.Ранее в понедельник командир бригады "Восток" ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с территории "Азовстали" вышли девять украинских военнослужащих под белым флагом. Комбриг пояснил, что они представляют более многочисленную группу, российская сторона вступила в переговоры.В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь ". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин обозначил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220516/azovstal-1788786916.html
https://ria.ru/20220515/kadyrov-1788697012.html
азовсталь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278620_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_5888f7712114c18693fc1cac75b8351f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азовсталь
15:52 16.05.2022 (обновлено: 16:59 16.05.2022)
 
С "Азовстали" вывозят раненых украинских военных по договоренности сторон

Минобороны сообщило о вывозе раненых украинских военных с "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Началась эвакуация раненых украинских военнослужащих с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщило Минобороны.

"Шестнадцатого мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", — пояснили в ведомстве.

В районе комбината открыли гуманитарный коридор, пострадавших доставляют в больницу Новоазовска на территории Донецкой Народной Республики.
Ранее в понедельник командир бригады "Восток" ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с территории "Азовстали" вышли девять украинских военнослужащих под белым флагом. Комбриг пояснил, что они представляют более многочисленную группу, российская сторона вступила в переговоры.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
13:21Специальная военная операция на Украине
В Кремле переадресовали военным вопрос об инструкторах на "Азовстали"
В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь ". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин обозначил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 20:04Специальная военная операция на Украине
Кадыров напомнил Эрдогану, что на "Азовстали" находятся преступники
 
В миреАзовсталь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала