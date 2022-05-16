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Возобновилось авиасообщение между Тамбовом и Москвой - РИА Новости, 16.05.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220516/aviasoobschenie-1788832116.html
Возобновилось авиасообщение между Тамбовом и Москвой
Возобновилось авиасообщение между Тамбовом и Москвой - РИА Новости, 16.05.2022
Возобновилось авиасообщение между Тамбовом и Москвой
С 16 мая возобновлено регулярное воздушное сообщение Тамбов-Москва через аэропорт "Тамбов" (Донское), сообщает пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:54
2022-05-16T16:41
тамбовская область
москва
тамбов
авиасообщение
новости - туризм
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ТАМБОВ, 16 мая – РИА Новости. С 16 мая возобновлено регулярное воздушное сообщение Тамбов-Москва через аэропорт "Тамбов" (Донское), сообщает пресс-служба обладминистрации.Это стало возможным благодаря переговорам главы Тамбовской Максим Егорова с федеральными ведомствами, отвечающими за безопасность авиаперелётов.Егоров стал одним из первых пассажиров утреннего рейса на Тамбов. Он подчеркнул, что транспортная доступность особенно важна для развития внутреннего туризма. Кроме того, налаженное авиасообщение даст положительный импульс развитию бизнеса в регионе."Тамбов - первый и пока единственный город, возобновивший авиаперелеты после введённых ограничений. Мы рассчитываем на существенное увеличение пассажиропотока за счёт жителей соседних областей", - отметил губернатор.Авиасообщение между Тамбовом и Москвой возобновилось после длительного перерыва осенью 2021 года – это было одно из первых решений Егорова на посту главы региона. До этого самолёты не курсировали из Тамбова в столицу около двух лет. Однако в феврале текущего года они были вновь отменены, но при этом необходимость воздушного сообщения ощущается очень остро.На данный момент регулярные авиарейсы между Тамбовом и Москвой есть в расписании с понедельника по пятницу. А с 24 мая начнутся полеты в Санкт-Петербург и Екатеринбург и обратно - дважды в неделю, по вторникам и четвергам.
https://ria.ru/20220426/dorogi-1785492763.html
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москва, тамбов, авиасообщение, новости - туризм
15:54 16.05.2022 (обновлено: 16:41 16.05.2022)
 

Возобновилось авиасообщение между Тамбовом и Москвой

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 16 мая – РИА Новости. С 16 мая возобновлено регулярное воздушное сообщение Тамбов-Москва через аэропорт "Тамбов" (Донское), сообщает пресс-служба обладминистрации.
Это стало возможным благодаря переговорам главы Тамбовской Максим Егорова с федеральными ведомствами, отвечающими за безопасность авиаперелётов.
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Егоров стал одним из первых пассажиров утреннего рейса на Тамбов. Он подчеркнул, что транспортная доступность особенно важна для развития внутреннего туризма. Кроме того, налаженное авиасообщение даст положительный импульс развитию бизнеса в регионе.
"Тамбов - первый и пока единственный город, возобновивший авиаперелеты после введённых ограничений. Мы рассчитываем на существенное увеличение пассажиропотока за счёт жителей соседних областей", - отметил губернатор.
Авиасообщение между Тамбовом и Москвой возобновилось после длительного перерыва осенью 2021 года – это было одно из первых решений Егорова на посту главы региона. До этого самолёты не курсировали из Тамбова в столицу около двух лет. Однако в феврале текущего года они были вновь отменены, но при этом необходимость воздушного сообщения ощущается очень остро.
На данный момент регулярные авиарейсы между Тамбовом и Москвой есть в расписании с понедельника по пятницу. А с 24 мая начнутся полеты в Санкт-Петербург и Екатеринбург и обратно - дважды в неделю, по вторникам и четвергам.
 
Тамбовская областьМоскваТамбовАвиасообщениеНовости - Туризм
 
 
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