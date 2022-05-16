15:54 16.05.2022 (обновлено: 16:41 16.05.2022)
Возобновилось авиасообщение между Тамбовом и Москвой
ТАМБОВ, 16 мая – РИА Новости. С 16 мая возобновлено регулярное воздушное сообщение Тамбов-Москва через аэропорт "Тамбов" (Донское), сообщает пресс-служба обладминистрации.
Это стало возможным благодаря переговорам главы Тамбовской Максим Егорова с федеральными ведомствами, отвечающими за безопасность авиаперелётов.
Егоров стал одним из первых пассажиров утреннего рейса на Тамбов. Он подчеркнул, что транспортная доступность особенно важна для развития внутреннего туризма. Кроме того, налаженное авиасообщение даст положительный импульс развитию бизнеса в регионе.
"Тамбов - первый и пока единственный город, возобновивший авиаперелеты после введённых ограничений. Мы рассчитываем на существенное увеличение пассажиропотока за счёт жителей соседних областей", - отметил губернатор.
Авиасообщение между Тамбовом и Москвой возобновилось после длительного перерыва осенью 2021 года – это было одно из первых решений Егорова на посту главы региона. До этого самолёты не курсировали из Тамбова в столицу около двух лет. Однако в феврале текущего года они были вновь отменены, но при этом необходимость воздушного сообщения ощущается очень остро.
На данный момент регулярные авиарейсы между Тамбовом и Москвой есть в расписании с понедельника по пятницу. А с 24 мая начнутся полеты в Санкт-Петербург и Екатеринбург и обратно - дважды в неделю, по вторникам и четвергам.