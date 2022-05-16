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Немецкий генерал признал превосходство России на Украине - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/armiya-1788722084.html
Немецкий генерал признал превосходство России на Украине
Немецкий генерал признал превосходство России на Украине - РИА Новости, 16.05.2022
Немецкий генерал признал превосходство России на Украине
Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи вооруженных сил России,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T06:19
2022-05-16T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
донбасс
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи вооруженных сил России, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.С таким заявлением эксперт выступил в свете специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе", - приводит издание слова Вада.Он также выразил уверенность, что официальный Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия, отметил Вад, определяет развитие событий на востоке Украины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По заявлению Минобороны, факты использования вооруженными формированиями Украины больниц, жилых домов, церквей, детских садов и оздоровительных лагерей, а также школы и других гражданских объектов для укрытия боевиков и размещения вооружения свидетельствуют, что киевские власти уверены в своей безнаказанности за совершенные военные преступления против собственных граждан, а жизни мирных людей для Киева абсолютно не важны.Российские силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, украина, россия, германия, донбасс
06:19 16.05.2022 (обновлено: 10:20 16.05.2022)
 
Немецкий генерал признал превосходство России на Украине

Немецкий бригадный генерал Вад предостерег Киев от недооценки мощи Вооруженных сил России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении
Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи вооруженных сил России, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
С таким заявлением эксперт выступил в свете специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе", - приводит издание слова Вада.
Он также выразил уверенность, что официальный Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия, отметил Вад, определяет развитие событий на востоке Украины.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 10:03
В Германии предостерегли от необдуманного шага против России
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По заявлению Минобороны, факты использования вооруженными формированиями Украины больниц, жилых домов, церквей, детских садов и оздоровительных лагерей, а также школы и других гражданских объектов для укрытия боевиков и размещения вооружения свидетельствуют, что киевские власти уверены в своей безнаказанности за совершенные военные преступления против собственных граждан, а жизни мирных людей для Киева абсолютно не важны.
Российские силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияДонбасс
 
 
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