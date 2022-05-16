https://ria.ru/20220516/armiya-1788717259.html

Талибы заявили, что их армия насчитывает 130 тысяч человек, сообщили СМИ

Талибы заявили, что их армия насчитывает 130 тысяч человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022

Талибы заявили, что их армия насчитывает 130 тысяч человек, сообщили СМИ

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* заявило, что численность их армии составляет 130 тысяч человек, передает афганское агентство TOLO News. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T02:48

2022-05-16T02:48

2022-05-16T02:48

в мире

афганистан

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* заявило, что численность их армии составляет 130 тысяч человек, передает афганское агентство TOLO News.В феврале талибы заявили, что наймут 150 тысяч человек в новую афганскую армию. В рамках программы обновления вооруженных сил отдельное внимание уделялось поиску опытных офицеров.Отмечается, что униформа для войск еще не создана.Хаваризми подчеркнул, что все женщины, ранее работавшие в ведомстве, на данный момент продолжают получать заработную плату, а некоторые до сих пор работают на своих должностях. Это касается, например, сотрудниц медико-санитарной части и других отделений. Он сказал, что руководство правительства талибов вскоре "примет окончательное решение" касательно работы женщин в министерстве.По данным агентства, силы национальной обороны и безопасности при предыдущем правительстве насчитывали 350 тысяч человек.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220513/afganistan-1788256758.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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