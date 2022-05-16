https://ria.ru/20220516/armiya-1788717259.html
Талибы заявили, что их армия насчитывает 130 тысяч человек, сообщили СМИ
Талибы заявили, что их армия насчитывает 130 тысяч человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022
Талибы заявили, что их армия насчитывает 130 тысяч человек, сообщили СМИ
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* заявило, что численность их армии составляет 130 тысяч человек, передает афганское агентство TOLO News. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T02:48
2022-05-16T02:48
2022-05-16T02:48
в мире
афганистан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* заявило, что численность их армии составляет 130 тысяч человек, передает афганское агентство TOLO News.В феврале талибы заявили, что наймут 150 тысяч человек в новую афганскую армию. В рамках программы обновления вооруженных сил отдельное внимание уделялось поиску опытных офицеров.Отмечается, что униформа для войск еще не создана.Хаваризми подчеркнул, что все женщины, ранее работавшие в ведомстве, на данный момент продолжают получать заработную плату, а некоторые до сих пор работают на своих должностях. Это касается, например, сотрудниц медико-санитарной части и других отделений. Он сказал, что руководство правительства талибов вскоре "примет окончательное решение" касательно работы женщин в министерстве.По данным агентства, силы национальной обороны и безопасности при предыдущем правительстве насчитывали 350 тысяч человек.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан
Талибы заявили, что их армия насчитывает 130 тысяч человек, сообщили СМИ
TOLO News: талибы заявили, что численность их армии составляет 130 тысяч человек
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* заявило, что численность их армии составляет 130 тысяч человек, передает
афганское агентство TOLO News.
В феврале талибы заявили, что наймут 150 тысяч человек в новую афганскую армию. В рамках программы обновления вооруженных сил отдельное внимание уделялось поиску опытных офицеров.
"Более 130 тысяч человек зарегистрированы, и этот процесс продолжается. По окончании регистрации афганцы увидят независимую, хорошо сформированную и преданную армию, которая обеспечит безопасность и защитит афганскую землю и границы", - заявил представитель министерства обороны во временном правительстве Энаятулла Хаваризми.
Отмечается, что униформа для войск еще не создана.
Хаваризми подчеркнул, что все женщины, ранее работавшие в ведомстве, на данный момент продолжают получать заработную плату, а некоторые до сих пор работают на своих должностях. Это касается, например, сотрудниц медико-санитарной части и других отделений. Он сказал, что руководство правительства талибов вскоре "примет окончательное решение" касательно работы женщин в министерстве.
По данным агентства, силы национальной обороны и безопасности при предыдущем правительстве насчитывали 350 тысяч человек.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана
, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН
c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность