https://ria.ru/20220516/armeniya-1788741395.html

В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна

В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна - РИА Новости, 16.05.2022

В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна

В Ереване полиция задержала участников автопробегов, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:10

2022-05-16T10:10

2022-05-16T12:33

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армения

ереван

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 16 мая — РИА Новости. В Ереване полиция задержала участников автопробегов, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Митинги начались на окраинах столицы в понедельник утром. Автомобильные колонны на низкой скорости двигаются в сторону центра города.Накануне вице-спикер парламента Ишхан Сагателян заявил, что представители оппозиции продолжат проводить акции неповиновения и автопробеги, а во вторник им "придадут новый размах".С 25 апреля оппозиция проводит митинги по всей Армении. Протестующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван, нагорно-карабахская республика