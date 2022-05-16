https://ria.ru/20220516/armeniya-1788741395.html
В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна
В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна - РИА Новости, 16.05.2022
В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна
В Ереване полиция задержала участников автопробегов, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:10
2022-05-16T10:10
2022-05-16T12:33
в мире
армения
ереван
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 16 мая — РИА Новости. В Ереване полиция задержала участников автопробегов, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Митинги начались на окраинах столицы в понедельник утром. Автомобильные колонны на низкой скорости двигаются в сторону центра города.Накануне вице-спикер парламента Ишхан Сагателян заявил, что представители оппозиции продолжат проводить акции неповиновения и автопробеги, а во вторник им "придадут новый размах".С 25 апреля оппозиция проводит митинги по всей Армении. Протестующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, нагорно-карабахская республика
10:10 16.05.2022 (обновлено: 12:33 16.05.2022)
В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна
В Армении задержали 32 участника автопробегов с требованием отставки Пашиняна