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В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна - РИА Новости, 16.05.2022
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В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна
В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна - РИА Новости, 16.05.2022
В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна
В Ереване полиция задержала участников автопробегов, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:10
2022-05-16T12:33
в мире
армения
ереван
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 16 мая — РИА Новости. В Ереване полиция задержала участников автопробегов, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Митинги начались на окраинах столицы в понедельник утром. Автомобильные колонны на низкой скорости двигаются в сторону центра города.Накануне вице-спикер парламента Ишхан Сагателян заявил, что представители оппозиции продолжат проводить акции неповиновения и автопробеги, а во вторник им "придадут новый размах".С 25 апреля оппозиция проводит митинги по всей Армении. Протестующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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в мире, армения, ереван, нагорно-карабахская республика
10:10 16.05.2022 (обновлено: 12:33 16.05.2022)
 
В Армении задержали 32 участника автопробегов за отставку Пашиняна

В Армении задержали 32 участника автопробегов с требованием отставки Пашиняна

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПолицейский кордон у входа в здание МИД Армении
Полицейский кордон у входа в здание МИД Армении - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 16 мая — РИА Новости. В Ереване полиция задержала участников автопробегов, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 32 человека", — рассказал собеседник агентства.

Митинги начались на окраинах столицы в понедельник утром. Автомобильные колонны на низкой скорости двигаются в сторону центра города.
Накануне вице-спикер парламента Ишхан Сагателян заявил, что представители оппозиции продолжат проводить акции неповиновения и автопробеги, а во вторник им "придадут новый размах".
С 25 апреля оппозиция проводит митинги по всей Армении. Протестующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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