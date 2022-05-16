14:17 16.05.2022 (обновлено: 14:31 16.05.2022)
Директора филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки
Директор филиала "дочки" "Россетей" арестован на Алтае за взятки на четыре миллиона рублей
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Директора предприятия сибирского филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки от подрядчика на 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.
"УФСБ России по Алтайскому краю пресечена коррупционная деятельность директора филиала ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - Западно-Сибирское ПМЭС. Предварительно установлено, что в период с декабря 2019 по ноябрь 2020 года руководитель подразделения ПАО получил частями взятку на общую сумму 4 миллиона рублей от генерального директора подрядной организации", - говорится в сообщении.
Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что речь идет о директоре Западно-Сибирского предприятия магистральных электрических сетей (входит в структуру МЭС Сибири "Россети ФСК ЕЭС") Игоре Гаврише.
"Незаконное вознаграждение предназначалась за принятие организационно-распорядительных решений в ходе исполнения компанией взяткодателя контракта по реконструкции инфраструктуры предприятия… В отношении директора филиала ПАО возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - резюмировали в УФСБ.