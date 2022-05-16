Рейтинг@Mail.ru
Директора филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/arest-1788799555.html
Директора филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки
Директора филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки - РИА Новости, 16.05.2022
Директора филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки
Директора предприятия сибирского филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки от подрядчика на 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:17
2022-05-16T14:31
россети
россия
происшествия
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Директора предприятия сибирского филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки от подрядчика на 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю."УФСБ России по Алтайскому краю пресечена коррупционная деятельность директора филиала ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - Западно-Сибирское ПМЭС. Предварительно установлено, что в период с декабря 2019 по ноябрь 2020 года руководитель подразделения ПАО получил частями взятку на общую сумму 4 миллиона рублей от генерального директора подрядной организации", - говорится в сообщении.Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что речь идет о директоре Западно-Сибирского предприятия магистральных электрических сетей (входит в структуру МЭС Сибири "Россети ФСК ЕЭС") Игоре Гаврише."Незаконное вознаграждение предназначалась за принятие организационно-распорядительных решений в ходе исполнения компанией взяткодателя контракта по реконструкции инфраструктуры предприятия… В отношении директора филиала ПАО возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - резюмировали в УФСБ.
https://ria.ru/20220511/prigovor-1787949059.html
россия
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россети, россия, происшествия, республика алтай
14:17 16.05.2022 (обновлено: 14:31 16.05.2022)
 
Директора филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки

Директор филиала "дочки" "Россетей" арестован на Алтае за взятки на четыре миллиона рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Директора предприятия сибирского филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки от подрядчика на 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.
"УФСБ России по Алтайскому краю пресечена коррупционная деятельность директора филиала ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - Западно-Сибирское ПМЭС. Предварительно установлено, что в период с декабря 2019 по ноябрь 2020 года руководитель подразделения ПАО получил частями взятку на общую сумму 4 миллиона рублей от генерального директора подрядной организации", - говорится в сообщении.
Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что речь идет о директоре Западно-Сибирского предприятия магистральных электрических сетей (входит в структуру МЭС Сибири "Россети ФСК ЕЭС") Игоре Гаврише.
"Незаконное вознаграждение предназначалась за принятие организационно-распорядительных решений в ходе исполнения компанией взяткодателя контракта по реконструкции инфраструктуры предприятия… В отношении директора филиала ПАО возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - резюмировали в УФСБ.
Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 16:40
Депутата Ярославской областной думы осудили на два года за коррупцию
 
РоссетиРоссияПроисшествияРеспублика Алтай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала