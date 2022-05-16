https://ria.ru/20220516/arest-1788799555.html

Директора филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки

Директора филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки - РИА Новости, 16.05.2022

Директора филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки

Директора предприятия сибирского филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки от подрядчика на 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:17

2022-05-16T14:17

2022-05-16T14:31

россети

россия

происшествия

республика алтай

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БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Директора предприятия сибирского филиала "дочки" "Россетей" арестовали за взятки от подрядчика на 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю."УФСБ России по Алтайскому краю пресечена коррупционная деятельность директора филиала ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - Западно-Сибирское ПМЭС. Предварительно установлено, что в период с декабря 2019 по ноябрь 2020 года руководитель подразделения ПАО получил частями взятку на общую сумму 4 миллиона рублей от генерального директора подрядной организации", - говорится в сообщении.Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что речь идет о директоре Западно-Сибирского предприятия магистральных электрических сетей (входит в структуру МЭС Сибири "Россети ФСК ЕЭС") Игоре Гаврише."Незаконное вознаграждение предназначалась за принятие организационно-распорядительных решений в ходе исполнения компанией взяткодателя контракта по реконструкции инфраструктуры предприятия… В отношении директора филиала ПАО возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - резюмировали в УФСБ.

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республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россети, россия, происшествия, республика алтай