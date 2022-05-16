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Суд во Владивостоке арестовал подозреваемую в осквернении памятника Зорге - РИА Новости, 16.05.2022
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Суд во Владивостоке арестовал подозреваемую в осквернении памятника Зорге
Суд во Владивостоке арестовал подозреваемую в осквернении памятника Зорге - РИА Новости, 16.05.2022
Суд во Владивостоке арестовал подозреваемую в осквернении памятника Зорге
Суд во Владивостоке заключил под стражу местную жительницу, подозреваемую в том, что она облила красной краской памятник разведчику Рихарду Зорге, сообщил РИА... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T07:11
2022-05-16T07:40
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу местную жительницу, подозреваемую в том, что она облила красной краской памятник разведчику Рихарду Зорге, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Накануне Дня Победы местные жители сообщили о том, что постамент памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге облит красной краской. Монумент отчистили. В полиции РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело о вандализме. Краевые следственные органы инициировали передачу уголовного дела следователям СК России. По подозрению в вандализме задержана 39-летняя жительница Владивостока."Сегодня в Первореченском районном суде Владивостока представителем прокуратуры поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летней местной жительницы. По результатам рассмотрения ходатайства по существу, суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток", - сообщил собеседник.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Первореченского района Владивостока.
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происшествия, владивосток
07:11 16.05.2022 (обновлено: 07:40 16.05.2022)
 
Суд во Владивостоке арестовал подозреваемую в осквернении памятника Зорге

Суд во Владивостоке арестовал подозреваемую в осквернении памятника разведчику Зорге

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПамятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу местную жительницу, подозреваемую в том, что она облила красной краской памятник разведчику Рихарду Зорге, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
Накануне Дня Победы местные жители сообщили о том, что постамент памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге облит красной краской. Монумент отчистили. В полиции РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело о вандализме. Краевые следственные органы инициировали передачу уголовного дела следователям СК России. По подозрению в вандализме задержана 39-летняя жительница Владивостока.
"Сегодня в Первореченском районном суде Владивостока представителем прокуратуры поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летней местной жительницы. По результатам рассмотрения ходатайства по существу, суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток", - сообщил собеседник.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Первореченского района Владивостока.
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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