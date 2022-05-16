https://ria.ru/20220516/arest-1788723517.html

Суд во Владивостоке арестовал подозреваемую в осквернении памятника Зорге

Суд во Владивостоке арестовал подозреваемую в осквернении памятника Зорге - РИА Новости, 16.05.2022

Суд во Владивостоке арестовал подозреваемую в осквернении памятника Зорге

Суд во Владивостоке заключил под стражу местную жительницу, подозреваемую в том, что она облила красной краской памятник разведчику Рихарду Зорге, сообщил РИА... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T07:11

2022-05-16T07:11

2022-05-16T07:40

происшествия

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/42/1560874222_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_1d6d86d1b98b505c7f71d092aabbbb51.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу местную жительницу, подозреваемую в том, что она облила красной краской памятник разведчику Рихарду Зорге, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Накануне Дня Победы местные жители сообщили о том, что постамент памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге облит красной краской. Монумент отчистили. В полиции РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело о вандализме. Краевые следственные органы инициировали передачу уголовного дела следователям СК России. По подозрению в вандализме задержана 39-летняя жительница Владивостока."Сегодня в Первореченском районном суде Владивостока представителем прокуратуры поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летней местной жительницы. По результатам рассмотрения ходатайства по существу, суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток", - сообщил собеседник.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Первореченского района Владивостока.

https://ria.ru/20220515/primore-1788668229.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, владивосток