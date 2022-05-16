https://ria.ru/20220516/apteki-1788716735.html
Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для поставок лекарств в аптеки
Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для поставок лекарств в аптеки - РИА Новости, 16.05.2022
Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для поставок лекарств в аптеки
Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса, передает... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T02:04
2022-05-16T02:04
2022-05-16T05:15
распространение коронавируса
в мире
ким чен ын
пхеньян
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила о выявлении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, сколько именно пациентов могут быть больны именно COVID-19, не приводится.По информации ЦТАК, политбюро Трудовой партии Кореи вновь провело экстренное совещание, на котором Ким Чен Ын констатировал, что медикаменты не были поставлены в аптеки, несмотря на то, что власти распорядились "немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва" и "перевести работу аптек на круглосуточный режим". В связи с чем лидер КНДР издал указ о "немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением мощных сил военно-медицинского направления Народной армии (КНДР - ред.)", добавляет северокорейское агентство.Согласно ЦТАК, еще 8 человек за сутки умерли от коронавируса, таким образом общее число скончавшихся составляет 50 человек. Ранее сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера страны Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея)
02:04 16.05.2022 (обновлено: 05:15 16.05.2022)
Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для поставок лекарств в аптеки
Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для поставок лекарств в аптеки
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса, передает
агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила о выявлении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, сколько именно пациентов могут быть больны именно COVID-19, не приводится.
По информации ЦТАК, политбюро Трудовой партии Кореи вновь провело экстренное совещание, на котором Ким Чен Ын
констатировал, что медикаменты не были поставлены в аптеки, несмотря на то, что власти распорядились "немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва" и "перевести работу аптек на круглосуточный режим". В связи с чем лидер КНДР издал указ о "немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян
с привлечением мощных сил военно-медицинского направления Народной армии (КНДР - ред.)", добавляет северокорейское агентство.
Согласно ЦТАК, еще 8 человек за сутки умерли от коронавируса, таким образом общее число скончавшихся составляет 50 человек. Ранее сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера страны Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.