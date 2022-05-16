https://ria.ru/20220516/altay-1788811603.html
Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае
Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае - РИА Новости, 16.05.2022
Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае
Более 100 компаний уже зарегистрировались на "День сибирского поля-2022" в Алтайском крае, агропромышленный форум состоится 29-30 июня в пригороде Барнаула,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:01
2022-05-16T15:01
2022-05-16T15:01
алтайский край
экономика
алтайский край
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БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Более 100 компаний уже зарегистрировались на "День сибирского поля-2022" в Алтайском крае, агропромышленный форум состоится 29-30 июня в пригороде Барнаула, сообщает Telegram-канал регионального правительства."Сегодня, 16 мая, на оперативном совещании в правительстве края министр сельского хозяйства региона Сергей Межин рассказал о подготовке к ежегодному Межрегиональному агропромышленному форуму "День сибирского поля-2022". Он сообщил, что за несколько дней с момента запуска регистрации на агрофорум заявки подали 133 участника", - говорится в сообщении.В первую очередь заявки подали агроснабженческие компании Алтая и Сибири."В этом году "День сибирского поля" будет проходить 29-30 июня на традиционной площадке – в Сибирском агропарке. Чтобы стать участником мероприятия, компаниям необходимо зарегистрироваться. Аккредитация идет в электронном виде на сайте Сибирского агропарка http://sibagropark.ru", - уточняет канал.Регистрация для компаний открыта до 6 июня. Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" в Алтайском крае проводится с 2011 года ежегодно. В 2016 году регион проводил "Всероссийский день поля".
https://ria.ru/20220516/posev-1788755640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алтайский край
Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае
Более 100 компаний зарегистрировались на День сибирского поля-2022 в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости.
Более 100 компаний уже зарегистрировались на "День сибирского поля-2022" в Алтайском крае, агропромышленный форум состоится 29-30 июня в пригороде Барнаула, сообщает Telegram
-канал регионального правительства.
"Сегодня, 16 мая, на оперативном совещании в правительстве края министр сельского хозяйства региона Сергей Межин рассказал о подготовке к ежегодному Межрегиональному агропромышленному форуму "День сибирского поля-2022". Он сообщил, что за несколько дней с момента запуска регистрации на агрофорум заявки подали 133 участника", - говорится в сообщении.
В первую очередь заявки подали агроснабженческие компании Алтая и Сибири.
"В этом году "День сибирского поля" будет проходить 29-30 июня на традиционной площадке – в Сибирском агропарке. Чтобы стать участником мероприятия, компаниям необходимо зарегистрироваться. Аккредитация идет в электронном виде на сайте Сибирского агропарка http://sibagropark.ru", - уточняет канал.
Регистрация для компаний открыта до 6 июня. Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" в Алтайском крае
проводится с 2011 года ежегодно. В 2016 году регион проводил "Всероссийский день поля".
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