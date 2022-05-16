https://ria.ru/20220516/altay-1788811603.html

Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае

Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае - РИА Новости, 16.05.2022

Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае

Более 100 компаний уже зарегистрировались на "День сибирского поля-2022" в Алтайском крае, агропромышленный форум состоится 29-30 июня в пригороде Барнаула,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:01

2022-05-16T15:01

2022-05-16T15:01

алтайский край

экономика

алтайский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149982/67/1499826707_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_2f051d3d32ba7ee47837e89bdeb2f045.jpg

БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Более 100 компаний уже зарегистрировались на "День сибирского поля-2022" в Алтайском крае, агропромышленный форум состоится 29-30 июня в пригороде Барнаула, сообщает Telegram-канал регионального правительства."Сегодня, 16 мая, на оперативном совещании в правительстве края министр сельского хозяйства региона Сергей Межин рассказал о подготовке к ежегодному Межрегиональному агропромышленному форуму "День сибирского поля-2022". Он сообщил, что за несколько дней с момента запуска регистрации на агрофорум заявки подали 133 участника", - говорится в сообщении.В первую очередь заявки подали агроснабженческие компании Алтая и Сибири."В этом году "День сибирского поля" будет проходить 29-30 июня на традиционной площадке – в Сибирском агропарке. Чтобы стать участником мероприятия, компаниям необходимо зарегистрироваться. Аккредитация идет в электронном виде на сайте Сибирского агропарка http://sibagropark.ru", - уточняет канал.Регистрация для компаний открыта до 6 июня. Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" в Алтайском крае проводится с 2011 года ежегодно. В 2016 году регион проводил "Всероссийский день поля".

https://ria.ru/20220516/posev-1788755640.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алтайский край