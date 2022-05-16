Рейтинг@Mail.ru
Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20220516/altay-1788811603.html
Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае
Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае - РИА Новости, 16.05.2022
Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае
Более 100 компаний уже зарегистрировались на "День сибирского поля-2022" в Алтайском крае, агропромышленный форум состоится 29-30 июня в пригороде Барнаула,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:01
2022-05-16T15:01
алтайский край
экономика
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149982/67/1499826707_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_2f051d3d32ba7ee47837e89bdeb2f045.jpg
БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Более 100 компаний уже зарегистрировались на "День сибирского поля-2022" в Алтайском крае, агропромышленный форум состоится 29-30 июня в пригороде Барнаула, сообщает Telegram-канал регионального правительства."Сегодня, 16 мая, на оперативном совещании в правительстве края министр сельского хозяйства региона Сергей Межин рассказал о подготовке к ежегодному Межрегиональному агропромышленному форуму "День сибирского поля-2022". Он сообщил, что за несколько дней с момента запуска регистрации на агрофорум заявки подали 133 участника", - говорится в сообщении.В первую очередь заявки подали агроснабженческие компании Алтая и Сибири."В этом году "День сибирского поля" будет проходить 29-30 июня на традиционной площадке – в Сибирском агропарке. Чтобы стать участником мероприятия, компаниям необходимо зарегистрироваться. Аккредитация идет в электронном виде на сайте Сибирского агропарка http://sibagropark.ru", - уточняет канал.Регистрация для компаний открыта до 6 июня. Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" в Алтайском крае проводится с 2011 года ежегодно. В 2016 году регион проводил "Всероссийский день поля".
https://ria.ru/20220516/posev-1788755640.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149982/67/1499826707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b293a588f882dd20af86f4b47cba1b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алтайский край
15:01 16.05.2022
 
Более ста компаний зарегистрировались на День сибирского поля на Алтае

Более 100 компаний зарегистрировались на День сибирского поля-2022 в Алтайском крае

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрезентация сельскохозяйственной техники на агропромышленном фестивале
Презентация сельскохозяйственной техники на агропромышленном фестивале - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Презентация сельскохозяйственной техники на агропромышленном фестивале . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Более 100 компаний уже зарегистрировались на "День сибирского поля-2022" в Алтайском крае, агропромышленный форум состоится 29-30 июня в пригороде Барнаула, сообщает Telegram-канал регионального правительства.
"Сегодня, 16 мая, на оперативном совещании в правительстве края министр сельского хозяйства региона Сергей Межин рассказал о подготовке к ежегодному Межрегиональному агропромышленному форуму "День сибирского поля-2022". Он сообщил, что за несколько дней с момента запуска регистрации на агрофорум заявки подали 133 участника", - говорится в сообщении.
В первую очередь заявки подали агроснабженческие компании Алтая и Сибири.
"В этом году "День сибирского поля" будет проходить 29-30 июня на традиционной площадке – в Сибирском агропарке. Чтобы стать участником мероприятия, компаниям необходимо зарегистрироваться. Аккредитация идет в электронном виде на сайте Сибирского агропарка http://sibagropark.ru", - уточняет канал.
Регистрация для компаний открыта до 6 июня. Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" в Алтайском крае проводится с 2011 года ежегодно. В 2016 году регион проводил "Всероссийский день поля".

Другие новости региона читайте здесь>>

Посевная - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
11:18Алтайский край
Аграрии Алтайского края посеяли сельхозкультуры на 47 процентах площадей
 
Алтайский крайЭкономикаАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала