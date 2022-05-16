https://ria.ru/20220516/alkogol-1788761954.html

Минздрав допустил повышение минимального возраста продажи алкоголя

Минздрав допустил повышение минимального возраста продажи алкоголя - РИА Новости, 16.05.2022

Минздрав допустил повышение минимального возраста продажи алкоголя

Минздрав России готов рассмотреть и проработать новые предложения для снижения потребления алкоголя, в том числе увеличение минимального возраста продажи... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:54

2022-05-16T11:54

2022-05-16T12:20

алкоголь

общество

россия

здоровье - общество

виктор фисенко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минздрав России готов рассмотреть и проработать новые предложения для снижения потребления алкоголя, в том числе увеличение минимального возраста продажи спиртного, наделение регионов правом введения ограничений и запрет скидок с цены алкогольной продукции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.Он пояснил, что в 2021 году в России отсутствовала позитивная динамика в части потребления алкоголя."Возможно, нам сейчас необходимо продумать и не только совершенствовать набор шагов, которые мы сейчас реализуем, возможно и рассмотреть ужесточение в каком-то плане мероприятий и предложить новые", - сказал Фисенко на специальном заседании СПЧ на тему: "Уроки пандемии".Он отметил, что, возможно, стоит рассмотреть вопросы, касающиеся увеличение минимального возраста продажи алкоголя, установление дополнительных запретов в сфере рекламы, увеличение административных санкций за пропаганду и потребление спиртного, наделение регионов и муниципалитетов правом введения ограничений, запрет скидок с цены алкогольной продукции, запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах по конкретным временным интервалам, запрет на размещение алкоголя в прозрачных витринах, запрет совместных выкладок алкоголя, продажи в продуктовых магазинах, запрет на продажу крепкой алкогольной продукции организациями, осуществляющими организацию услуг общественного питания."Мы готовы это все детально проработать, обсуждать с вами, выходить с этими инициативами", - подчеркнул Фисенко.

https://ria.ru/20220512/alkogol-1788074033.html

https://rsport.ria.ru/20220414/alkogol-1783583538.html

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Владимир Лаврентьев

алкоголь, общество, россия, здоровье - общество, виктор фисенко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)