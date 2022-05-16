https://ria.ru/20220516/alkogol-1788761954.html
Минздрав допустил повышение минимального возраста продажи алкоголя
Минздрав допустил повышение минимального возраста продажи алкоголя - РИА Новости, 16.05.2022
Минздрав допустил повышение минимального возраста продажи алкоголя
Минздрав России готов рассмотреть и проработать новые предложения для снижения потребления алкоголя, в том числе увеличение минимального возраста продажи... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:54
2022-05-16T11:54
2022-05-16T12:20
алкоголь
общество
россия
здоровье - общество
виктор фисенко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минздрав России готов рассмотреть и проработать новые предложения для снижения потребления алкоголя, в том числе увеличение минимального возраста продажи спиртного, наделение регионов правом введения ограничений и запрет скидок с цены алкогольной продукции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.Он пояснил, что в 2021 году в России отсутствовала позитивная динамика в части потребления алкоголя."Возможно, нам сейчас необходимо продумать и не только совершенствовать набор шагов, которые мы сейчас реализуем, возможно и рассмотреть ужесточение в каком-то плане мероприятий и предложить новые", - сказал Фисенко на специальном заседании СПЧ на тему: "Уроки пандемии".Он отметил, что, возможно, стоит рассмотреть вопросы, касающиеся увеличение минимального возраста продажи алкоголя, установление дополнительных запретов в сфере рекламы, увеличение административных санкций за пропаганду и потребление спиртного, наделение регионов и муниципалитетов правом введения ограничений, запрет скидок с цены алкогольной продукции, запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах по конкретным временным интервалам, запрет на размещение алкоголя в прозрачных витринах, запрет совместных выкладок алкоголя, продажи в продуктовых магазинах, запрет на продажу крепкой алкогольной продукции организациями, осуществляющими организацию услуг общественного питания."Мы готовы это все детально проработать, обсуждать с вами, выходить с этими инициативами", - подчеркнул Фисенко.
https://ria.ru/20220512/alkogol-1788074033.html
https://rsport.ria.ru/20220414/alkogol-1783583538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алкоголь, общество, россия, здоровье - общество, виктор фисенко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:54 16.05.2022 (обновлено: 12:20 16.05.2022)
Минздрав допустил повышение минимального возраста продажи алкоголя
Минздрав готов проработать вопрос повышения минимального возраста продажи алкоголя
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минздрав России готов рассмотреть и проработать новые предложения для снижения потребления алкоголя, в том числе увеличение минимального возраста продажи спиртного, наделение регионов правом введения ограничений и запрет скидок с цены алкогольной продукции, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
Он пояснил, что в 2021 году в России
отсутствовала позитивная динамика в части потребления алкоголя.
"Возможно, нам сейчас необходимо продумать и не только совершенствовать набор шагов, которые мы сейчас реализуем, возможно и рассмотреть ужесточение в каком-то плане мероприятий и предложить новые", - сказал Фисенко на специальном заседании СПЧ на тему: "Уроки пандемии".
Он отметил, что, возможно, стоит рассмотреть вопросы, касающиеся увеличение минимального возраста продажи алкоголя, установление дополнительных запретов в сфере рекламы, увеличение административных санкций за пропаганду и потребление спиртного, наделение регионов и муниципалитетов правом введения ограничений, запрет скидок с цены алкогольной продукции, запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах по конкретным временным интервалам, запрет на размещение алкоголя в прозрачных витринах, запрет совместных выкладок алкоголя, продажи в продуктовых магазинах, запрет на продажу крепкой алкогольной продукции организациями, осуществляющими организацию услуг общественного питания.
"Мы готовы это все детально проработать, обсуждать с вами, выходить с этими инициативами", - подчеркнул Фисенко.