https://ria.ru/20220516/aeroekspress-1788730525.html

Билеты на "Аэроэкспресс" теперь можно оплатить с помощью Yandex Pay

Билеты на "Аэроэкспресс" теперь можно оплатить с помощью Yandex Pay - РИА Новости, 16.05.2022

Билеты на "Аэроэкспресс" теперь можно оплатить с помощью Yandex Pay

Новый функционал оплаты билетов с помощью платежного сервиса Yandex Pay запущен на сайте "Аэроэкспресса", за покупку таким методом пассажирам будут начисляться... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:02

2022-05-16T09:02

2022-05-16T12:16

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новый функционал оплаты билетов с помощью платежного сервиса Yandex Pay запущен на сайте "Аэроэкспресса", за покупку таким методом пассажирам будут начисляться дополнительные бонусы, сообщает компания."Оплатить онлайн билеты на поезд и экспресс-автобус "Аэроэкспресс" теперь можно с помощью платежного сервиса Yandex Pay. Новая опция позволит сделать процесс покупки билета еще быстрее и проще, так как банковская карта автоматически сохраняется в Yandex Pay при оплатах в любом из сервисов "Яндекса". Кроме того, карту можно добавить непосредственно при оплате", - говорится в релизе.Уточняется, что выбрать Yandex Pay можно на странице оплаты билета. Если к Yandex Pay привязано несколько карт, можно решить, с какой из них списать деньги.Помимо этого, за купленный с помощью платежного сервиса билет на "Аэроэкспресс" пользователю будут начисляться баллы "Яндекс.Плюса", которые можно потратить в сервисах "Яндекса". Максимальное количество баллов, которые можно получить за месяц - три тысячи."Аэроэкспресс" и "Яндекс" также реализовали новую опцию - возможность быстрой авторизации на сайте компании при помощи "Яндекс ID". "Следующим этапом сотрудничества с "Яндексом" станет запуск Yandex Pay в мобильном приложении "Аэроэкспресс", - заключили в компании.

https://ria.ru/20220427/aeroekspress-1785681825.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, аэроэкспресс, яндекс, технологии, новости - туризм