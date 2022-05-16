https://ria.ru/20220516/aborty-1788411158.html

"Спасти Америку от самой себя". Байден снова подставился

"Спасти Америку от самой себя". Байден снова подставился - РИА Новости, 16.05.2022

"Спасти Америку от самой себя". Байден снова подставился

Еще год назад президент Джо Байден обещал "широкие права и свободы" сторонникам абортов. Однако Верховный суд хочет запретить искусственное прерывание... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:02

религия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Еще год назад президент Джо Байден обещал "широкие права и свободы" сторонникам абортов. Однако Верховный суд хочет запретить искусственное прерывание беременности. За это выступили многочисленные религиозные общины, показав, что могут быть не только общественной, но и политической силой. О большом расколе в Америке — в материале РИА Новости.Неудавшиеся санкцииАктивно вводя санкции против других стран, президент Байден чуть сам не попал под рестрикции. Правда, церковные. Весь прошлый год кардиналы яростно спорили, что делать с единоверцем. "Славный католик Джо" на мессе выглядит богобоязненным человеком, на трибуне же — циничным популистом.Уже много лет он выступает за полную легализацию абортов в США. Сейчас каждый штат волен ограничивать практику. Из-за поддержки "прочойсеров" (движения "За выбор") президента жестко критикуют консервативные американцы — прежде всего католики.Чтобы образумить собрата, Байдена даже временно отлучали от причастия. В последний раз — в 2019-м, перед стартом избирательной кампании. Едва рейтинги поползли вверх, как тут же кандидату в Белый дом выписали индульгенцию.Но победа на выборах не устранила противоречия между "кесаревым и божиим". Новый президент продолжил говорить о "праве каждого на искусственное прерывание беременности", чем еще больше настроил против себя духовенство.Глава Конференции католических епископов Хосе Гомес в поздравлении с инаугурацией 21 января 2021-го прямо заявил, что глава государства предал евангельские ценности. "Наш новый президент пообещал проводить политику, которая будет способствовать моральному злу, угрожать жизни и достоинству человека, особенно в области абортов, контрацепции, брака и пола", — не скрывал возмущения кардинал.После он предложил другим епископам публично осудить Байдена. В течение всего прошлого года те обсуждали документ "Тайна евхаристии в жизни церкви", который позволил бы без проволочек отлучать от главного христианского обряда — причастия — всех публичных персон за поддержку абортов. Внушительный "стоп-лист" возглавил, естественно, президент. Следом в списке — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси."У вас есть возможность влиять на общественное мнение. Помните всегда об этом, ведь однажды вам придется отчитываться перед Богом. Вы в состоянии прекратить убийства!" — подчеркнул архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилионе.Осенью верующие ждали вердикта. Но пастыри их разочаровали: в последний момент резолюцию исправили, исключив пункт о прерывании беременности. Лишь восемь из 232 американских епископов проголосовали против документа."Один из самых спорных вопросов"Казалось, Байден победил. Очков президенту добавила и встреча с папой Франциском. Тот, вопреки ожиданиям паствы, довольно тепло принял американского лидера, что насторожило католиков.На понтифика обрушился вал критики. И это — на фоне довольно непростых отношений Святого престола с Американской архиепископией. Среди всех административных единиц Католической церкви она, пожалуй, самая влиятельная. Христианство римского обряда в США исповедуют около 70 миллионов человек — почти четверть населения. В целом паству можно поделить на две группы: многочисленные выходцы из латиноамериканских стран и так называемые белые католики. Последние — наиболее обеспеченная прослойка и неотъемлемая часть истеблишмента.В 2016-м именно они сыграли ключевую роль в избрании Дональда Трампа. Тот отблагодарил довольно жесткой позицией в отношении абортов, да и в целом позиционировал себя поборником традиционных ценностей. А своих единомышленников сумел даже пропихнуть в Верховный суд.Именно высший арбитражный орган уже после ухода эксцентричного президента стал главным противником Байдена. В прошлом году, например, запретил ему менять миграционную политику предшественника. А несколько месяцев назад заблокировал указ об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний.И вот новый удар: судьи хотят отменить знаменитый вердикт по делу "Роу против Уэйда", принятый в 1973-м. Он легализовал аборты на федеральном уровне. Тем самым исполнительная и законодательная ветви власти больше не смогут навязывать штатам свою позицию по спорному вопросу.Кроме того, решение позволит закрыть разбирательства в 31 штате, чьи руководители уже пытаются отменить право на прерывание беременности. Там за губернаторами зачастую стоят общины. Все же, вопреки заблуждениям, Америка — довольно религиозная страна, то или иное учение исповедуют 82 процента граждан."Аборты — один из самых спорных вопросов в Соединенных Штатах. Противники ссылаются на право свободно исповедовать убеждения и называть эту практику аморальной, требуя запрета. Сторонники же апеллируют к праву женщины распоряжаться собственным телом", — поясняет эксперт Фонда Thomson Reuters Эмма Бата.В последние месяцы противостояние достигло пика: чуть ли не ежедневно в Вашингтоне проходят массовые акции. Верующие — с крестами и Библиями в руках. Сторонники абортов — с плакатами.Трамп возвращаетсяРаскол американского общества ударил и по имиджу Байдена. За последние недели рейтинг одобрения его деятельности упал на 1,5 процента, что довольно много.Соперник действующего президента, Дональд Трамп, потирает руки. Именно он оседлал скандальную тему, последовательно критикуя Белый дом за "пренебрежение ценностями". Ему воздают должное: пробайденовская пресса называет Трампа "героем антиабортного движения"."В глазах избирателей он будет падшим человеком со множеством грехов, которые искупает защитой христианских устоев. Многочисленные общины станут ему поклоняться", — отмечает политолог Майкл Д’Антонио."Богоугодный порыв" уже оценили евангелисты (направление в протестантизме) — самая многочисленная конфессия в США. Их пасторы заявляют, что Трампу пора вернуться в Овальный кабинет."Бог избрал этого человека, чтобы спасти Америку от самой себя. Он борется за вас, он борется за меня", — обратился к пастве преподобный Шейн Вон, один из самых известных американских священнослужителей.Верховный суд пока окончательно не решил, запрещать ли аборты. Но споры разгорелись нешуточные. Столь важная для Америки тема способна стать причиной фундаментальных изменений в обществе, допускает религиовед Роман Лункин."Все это накладывается на недовольство политикой Байдена, — отмечает эксперт. — Консервативные американцы чувствуют себя обманутыми Демократической партией и президентом лично. Поэтому возникает большой раскол среди граждан. И тема про аборты стала триггером".Все идет к тому, что Америку ждет "новый консервативный переворот", который сопровождался приходом Трампа к власти. Так, поясняет Лункин, чисто религиозная дискуссия может "перевернуть политическую шахматную доску".

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в мире, дональд трамп, джо байден, нэнси пелоси, сан-франциско, сша, америка