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Глава МИД Румынии обсудил с госсекретарем США вывоз зерна из Украины - РИА Новости, 15.05.2022
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Глава МИД Румынии обсудил с госсекретарем США вывоз зерна из Украины
Глава МИД Румынии обсудил с госсекретарем США вывоз зерна из Украины - РИА Новости, 15.05.2022
Глава МИД Румынии обсудил с госсекретарем США вывоз зерна из Украины
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном экспорт зерна из Украины через порты Галац и Констанца. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T18:31
2022-05-15T18:31
украина
румыния
сша
энтони блинкен
богдан ауреску
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КИШИНЕВ, 15 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном экспорт зерна из Украины через порты Галац и Констанца."Я кратко обсудил с госсекретарем Блинкеном усилия и планы Румынии по поддержке экономики Украины путем облегчения экспорта/перевозки зерна через порты Галац и Констанца, а также возможные совместные международные действия в этом отношении, чтобы внести вклад в глобальную продовольственную безопасность", — написал Ауреску в Twitter.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о вывозе Россией зерна с Украины, заявил, что они похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию. А по словам, экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу. А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
https://ria.ru/20220514/kanada-1788608575.html
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украина, румыния, сша, энтони блинкен, богдан ауреску
18:31 15.05.2022
 
Глава МИД Румынии обсудил с госсекретарем США вывоз зерна из Украины

Глава МИД Румынии Ауреску обсудил с Блинкеном вывоз зерна из Украины через румынские порты

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КИШИНЕВ, 15 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном экспорт зерна из Украины через порты Галац и Констанца.
"Я кратко обсудил с госсекретарем Блинкеном усилия и планы Румынии по поддержке экономики Украины путем облегчения экспорта/перевозки зерна через порты Галац и Констанца, а также возможные совместные международные действия в этом отношении, чтобы внести вклад в глобальную продовольственную безопасность", — написал Ауреску в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о вывозе Россией зерна с Украины, заявил, что они похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию. А по словам, экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу. А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 23:42
Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы
 
УкраинаРумынияСШАЭнтони БлинкенБогдан Ауреску
 
 
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