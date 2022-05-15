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В ЛНР рассказали о возможных последствиях подрыва ВСУ завода "Заря"
В ЛНР рассказали о возможных последствиях подрыва ВСУ завода "Заря" - РИА Новости, 15.05.2022
В ЛНР рассказали о возможных последствиях подрыва ВСУ завода "Заря"
Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод "Заря", в случае реализации замысла в зоне опасного заражения оказалось бы более 300... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:29
2022-05-15T13:29
2022-05-15T13:29
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лнр
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод "Заря", в случае реализации замысла в зоне опасного заражения оказалось бы более 300 тысяч мирных граждан, сообщает Народная милиция ЛНР.Ранее сообщалось, что украинские силовики при отступлении заминировали завод "Заря" в Рубежном 49 тоннами взрывчатки, подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв."В случае реализации преступного замысла в зоне опасного заражения оказались бы более 300 тысяч мирных граждан, а в радиусе 20 километров от эпицентра взрыва гарантировано уничтожение всех форм жизни", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рубежное, лнр
В ЛНР рассказали о возможных последствиях подрыва ВСУ завода "Заря"
ЛНР: более 300 тысяч жителей могли оказаться в зоне заражения в случае подрыва завода