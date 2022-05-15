https://ria.ru/20220515/zavod-1788652214.html

В ЛНР рассказали о возможных последствиях подрыва ВСУ завода "Заря"

В ЛНР рассказали о возможных последствиях подрыва ВСУ завода "Заря" - РИА Новости, 15.05.2022

В ЛНР рассказали о возможных последствиях подрыва ВСУ завода "Заря"

Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод "Заря", в случае реализации замысла в зоне опасного заражения оказалось бы более 300... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:29

2022-05-15T13:29

2022-05-15T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788262316_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_eb2306461528b7955f8cbcd7abaf654c.jpg

ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод "Заря", в случае реализации замысла в зоне опасного заражения оказалось бы более 300 тысяч мирных граждан, сообщает Народная милиция ЛНР.Ранее сообщалось, что украинские силовики при отступлении заминировали завод "Заря" в Рубежном 49 тоннами взрывчатки, подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв."В случае реализации преступного замысла в зоне опасного заражения оказались бы более 300 тысяч мирных граждан, а в радиусе 20 километров от эпицентра взрыва гарантировано уничтожение всех форм жизни", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

рубежное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, рубежное, лнр