https://ria.ru/20220515/zapravka-1788650720.html

На Украине почти невозможно заправить автомобиль, заявили в Минфине страны

На Украине почти невозможно заправить автомобиль, заявили в Минфине страны - РИА Новости, 15.05.2022

На Украине почти невозможно заправить автомобиль, заявили в Минфине страны

Евросоюз пока не поставляет Украине достаточных объемов топлива, поэтому заправить частный автомобиль в стране практически невозможно, заявил замглавы минфина... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:09

2022-05-15T13:09

2022-05-15T13:09

в мире

украина

александр кава

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Евросоюз пока не поставляет Украине достаточных объемов топлива, поэтому заправить частный автомобиль в стране практически невозможно, заявил замглавы минфина Украины Александр Кава."К сожалению, тяжелую ситуацию с горючим на Украине ощущают на себе подавляющее большинство граждан - заправить частный автомобиль практически нереально. В очереди за бензином нужно стоять часами, а дизельное топливо в большинстве областей вообще найти невозможно", - сказал он в эфире "Украина 24".По его словам, сейчас украинское правительство работает над тем, чтобы нарастить поставки топлива из ЕС, в обратном направлении отправляя железную руду и зерно.Минобороны Российской Федерации в пятницу сообщило, что высокоточным оружием РФ с моря и воздуха уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода на северной окраине города Кременчуг Полтавской области, в том числе резервуары с топливом, предназначенным для украинской военной техники.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788271868.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, александр кава