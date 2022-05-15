https://ria.ru/20220515/zapravka-1788650720.html
На Украине почти невозможно заправить автомобиль, заявили в Минфине страны
На Украине почти невозможно заправить автомобиль, заявили в Минфине страны - РИА Новости, 15.05.2022
На Украине почти невозможно заправить автомобиль, заявили в Минфине страны
Евросоюз пока не поставляет Украине достаточных объемов топлива, поэтому заправить частный автомобиль в стране практически невозможно, заявил замглавы минфина... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:09
2022-05-15T13:09
2022-05-15T13:09
в мире
украина
александр кава
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Евросоюз пока не поставляет Украине достаточных объемов топлива, поэтому заправить частный автомобиль в стране практически невозможно, заявил замглавы минфина Украины Александр Кава."К сожалению, тяжелую ситуацию с горючим на Украине ощущают на себе подавляющее большинство граждан - заправить частный автомобиль практически нереально. В очереди за бензином нужно стоять часами, а дизельное топливо в большинстве областей вообще найти невозможно", - сказал он в эфире "Украина 24".По его словам, сейчас украинское правительство работает над тем, чтобы нарастить поставки топлива из ЕС, в обратном направлении отправляя железную руду и зерно.Минобороны Российской Федерации в пятницу сообщило, что высокоточным оружием РФ с моря и воздуха уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода на северной окраине города Кременчуг Полтавской области, в том числе резервуары с топливом, предназначенным для украинской военной техники.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788271868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр кава
На Украине почти невозможно заправить автомобиль, заявили в Минфине страны
Замглавы Минфина Украины Кава: заправить автомобиль в стране сейчас почти невозможно