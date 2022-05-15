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В Нью-Йорке пообещали "устранить лазейки" в законе после стрельбы в Буффало

В Нью-Йорке пообещали "устранить лазейки" в законе после стрельбы в Буффало - РИА Новости, 15.05.2022

В Нью-Йорке пообещали "устранить лазейки" в законе после стрельбы в Буффало

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала во вторник представить пакет законов по борьбе с оборотом оружия после стрельбы в городе Буффало. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T04:10

2022-05-15T04:10

2022-05-15T04:10

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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала во вторник представить пакет законов по борьбе с оборотом оружия после стрельбы в городе Буффало.Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.Она напомнила о том, что ранее этой весной произошла стрельба в бруклинском метро в Нью-Йорке."Это необходимо остановить. Во вторник мы уже запланировали объявить о всеобъемлющем пакете (законов – ред.) по борьбе с оборотом оружия, чтобы устранить остающиеся лазейки в нынешнем законодательстве. Мы делаем все возможное, чтобы наши законы были жесткими, чтобы обеспечить нашим правоохранителям ресурсы, в которых они нуждаются", - подчеркнула губернатор.Она напомнила, что в январе 2021 года создала оперативную группу по пресечению оборота оружия. "Девять штатов <…> объединились с нами, чтобы мы могли отслеживать, когда оружие пересекает границу", - добавила Хокул.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нью-йорк (город), сша