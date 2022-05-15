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В Нью-Йорке пообещали "устранить лазейки" в законе после стрельбы в Буффало - РИА Новости, 15.05.2022
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В Нью-Йорке пообещали "устранить лазейки" в законе после стрельбы в Буффало
В Нью-Йорке пообещали "устранить лазейки" в законе после стрельбы в Буффало - РИА Новости, 15.05.2022
В Нью-Йорке пообещали "устранить лазейки" в законе после стрельбы в Буффало
Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала во вторник представить пакет законов по борьбе с оборотом оружия после стрельбы в городе Буффало. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T04:10
2022-05-15T04:10
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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала во вторник представить пакет законов по борьбе с оборотом оружия после стрельбы в городе Буффало.Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.Она напомнила о том, что ранее этой весной произошла стрельба в бруклинском метро в Нью-Йорке."Это необходимо остановить. Во вторник мы уже запланировали объявить о всеобъемлющем пакете (законов – ред.) по борьбе с оборотом оружия, чтобы устранить остающиеся лазейки в нынешнем законодательстве. Мы делаем все возможное, чтобы наши законы были жесткими, чтобы обеспечить нашим правоохранителям ресурсы, в которых они нуждаются", - подчеркнула губернатор.Она напомнила, что в январе 2021 года создала оперативную группу по пресечению оборота оружия. "Девять штатов &lt;…&gt; объединились с нами, чтобы мы могли отслеживать, когда оружие пересекает границу", - добавила Хокул.
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в мире, нью-йорк (город), сша
04:10 15.05.2022
 
В Нью-Йорке пообещали "устранить лазейки" в законе после стрельбы в Буффало

Губернатор Нью-Йорка Хокул пообещала "устранить лазейки" в законе после стрельбы в Буффало

© AFP 2022 / JOHN NORMILEСтрельба в Буффало
Стрельба в Буффало - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / JOHN NORMILE
Стрельба в Буффало
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала во вторник представить пакет законов по борьбе с оборотом оружия после стрельбы в городе Буффало.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.
"Я искренне надеюсь, что это лицо, этот сторонник превосходства белой расы, который только что совершил преступление на почве ненависти против невинных граждан, проведет остаток своих дней за решеткой. Да, я разгневана", - сказала родившаяся в Буффало Хокул на пресс-конференции, которую транслировал ряд телеканалов.
Она напомнила о том, что ранее этой весной произошла стрельба в бруклинском метро в Нью-Йорке.
"Это необходимо остановить. Во вторник мы уже запланировали объявить о всеобъемлющем пакете (законов – ред.) по борьбе с оборотом оружия, чтобы устранить остающиеся лазейки в нынешнем законодательстве. Мы делаем все возможное, чтобы наши законы были жесткими, чтобы обеспечить нашим правоохранителям ресурсы, в которых они нуждаются", - подчеркнула губернатор.
Она напомнила, что в январе 2021 года создала оперативную группу по пресечению оборота оружия. "Девять штатов <…> объединились с нами, чтобы мы могли отслеживать, когда оружие пересекает границу", - добавила Хокул.
Стрельба в Буффало - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
03:26
Устроившего стрельбу в американском Буффало могут обвинить в терроризме
 
В миреНью-Йорк (город)США
 
 
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