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Маск заявил, что юристы Twitter обвинили его в разглашении информации - РИА Новости, 15.05.2022
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Маск заявил, что юристы Twitter обвинили его в разглашении информации
Маск заявил, что юристы Twitter обвинили его в разглашении информации - РИА Новости, 15.05.2022
Маск заявил, что юристы Twitter обвинили его в разглашении информации
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что юристы Twitter позвонили ему с жалобой на то, что он якобы нарушил соглашение о... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T05:57
2022-05-15T05:57
в мире
технологии
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сша
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что юристы Twitter позвонили ему с жалобой на то, что он якобы нарушил соглашение о неразглашении информации.Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении соцсети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.Ранее газета New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам, сообщила, что Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Кроме того, бизнесмен ожидает, что число пользователей соцсети достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.
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в мире, технологии, twitter, сша
05:57 15.05.2022
 
Маск заявил, что юристы Twitter обвинили его в разглашении информации

Основатель SpaceX Маск заявил, что юристы Twitter обвинили его в разглашении информации

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что юристы Twitter позвонили ему с жалобой на то, что он якобы нарушил соглашение о неразглашении информации.
Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% от общего количества. Позднее предприниматель сообщил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.
"Только что звонили юристы Twitter, чтобы пожаловаться на то, что я нарушил их соглашение о неразглашении, сообщив, что размер выборки для проверки на ботов составляет 100!" - написал Маск в соцсети, добавив, что "это действительно произошло".
В конце апреля Маск достиг договоренности о приобретении соцсети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.
Ранее газета New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам, сообщила, что Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. Кроме того, бизнесмен ожидает, что число пользователей соцсети достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.
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