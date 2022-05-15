12:20 15.05.2022 (обновлено: 12:44 15.05.2022)
Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов
Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов, предположительно, сработала ПВО
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
ХЕРСОН, 15 мая — РИА Новости. Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, российские ПВО отразили атаку с воздуха. Всего было слышно около пяти хлопков.
Украинские националисты регулярно предпринимают попытки обстрела жилых кварталов на окраинах города.
Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.