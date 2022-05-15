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Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/vzryvy-1788645307.html
Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов
Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов - РИА Новости, 15.05.2022
Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов
Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:20
2022-05-15T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 15 мая — РИА Новости. Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, российские ПВО отразили атаку с воздуха. Всего было слышно около пяти хлопков.Украинские националисты регулярно предпринимают попытки обстрела жилых кварталов на окраинах города.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/kherson-1788624111.html
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в мире, херсон
12:20 15.05.2022 (обновлено: 12:44 15.05.2022)
 
Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов

Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов, предположительно, сработала ПВО

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 15 мая — РИА Новости. Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, российские ПВО отразили атаку с воздуха. Всего было слышно около пяти хлопков.
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 08:19Специальная военная операция на Украине
Власти Херсона рассказали о ситуации в городе
Украинские националисты регулярно предпринимают попытки обстрела жилых кварталов на окраинах города.
Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кадры взрывчатки, которой был заминирован завод Заря в Рубежном
Вчера, 08:55
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