https://ria.ru/20220515/vzryvy-1788645307.html

Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов

Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов - РИА Новости, 15.05.2022

Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов

Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T12:20

2022-05-15T12:20

2022-05-15T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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ХЕРСОН, 15 мая — РИА Новости. Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, российские ПВО отразили атаку с воздуха. Всего было слышно около пяти хлопков.Украинские националисты регулярно предпринимают попытки обстрела жилых кварталов на окраинах города.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/kherson-1788624111.html

https://ria.ru/20220515/minirovanie-1788626268.html

херсон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон