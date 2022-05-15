https://ria.ru/20220515/vybory-1788710938.html
Явка на парламентских выборах в Ливане превысила 41 процент
Явка на парламентских выборах в Ливане превысила 41 процент - РИА Новости, 15.05.2022
Явка на парламентских выборах в Ливане превысила 41 процент
Явка на парламентских выборах в Ливане по первоначальным данным превысила 41%, подсчет не завершен еще на 60 избирательных участках, сообщил ливанский телеканал РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T23:22
2022-05-15T23:22
2022-05-15T23:26
в мире
ливан
бекаа
саад харири
мишель аун
хезболла
наджиб микати
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КАИР, 15 мая - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Ливане по первоначальным данным превысила 41%, подсчет не завершен еще на 60 избирательных участках, сообщил ливанский телеканал LBC со ссылкой на МВД страны.Выборы в Палату представителей (парламент) проходили в воскресенье в Ливане на фоне острого экономического кризиса. В голосовании могли принять участие 3,9 миллиона имеющих право голоса избирателей."По данным министерства внутренних дел, окончательный процент голосов на данный момент достиг 41,04%, за исключением 60 избирательных участков, которые еще не закрылись", - сообщает LBC.Окончательные результаты, скорее всего, будут объявлены в понедельник, на следующий после выборов день.Сообщалось о нескольких конфликтных ситуациях между политическими соперниками в различных регионах Ливана. Так, по данным телеканала MTV, в городе Захла в провинции Бекаа в воскресенье произошла стычка между сторонниками шиитского движения "Хезболлах" и христианской партии "Ливанские силы". Из-за произошедшей драки в ближайшем избирательном участке было на полчаса приостановлено голосование.Портал El-Nashra сообщал, что в населенном пункте Ар-Расия в Бекаа произошла стычка между сторонниками двух христианских партий - "Ливанских сил" и "Свободного патриотического движения", основателем которого является нынешний президент Ливана Мишель Аун.На 128 мест в парламенте претендуют 718 кандидатов, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов - 34.Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что не будет выдвигаться на парламентских выборах. Влиятельный ливанский политик и бывший премьер Саад Харири также рассказал, что на выборах не будет кандидатов от возглавляемой им партии "Мустакбаль".Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
https://ria.ru/20220124/khariri-1769297348.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, ливан, бекаа, саад харири, мишель аун, хезболла, наджиб микати
23:22 15.05.2022 (обновлено: 23:26 15.05.2022)
Явка на парламентских выборах в Ливане превысила 41 процент
Ливанский телеканал LBC сообщил, что явка на парламентских выборах превысила 41 процент
КАИР, 15 мая - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Ливане по первоначальным данным превысила 41%, подсчет не завершен еще на 60 избирательных участках, сообщил ливанский телеканал LBC со ссылкой на МВД страны.
Выборы в Палату представителей (парламент) проходили в воскресенье в Ливане
на фоне острого экономического кризиса. В голосовании могли принять участие 3,9 миллиона имеющих право голоса избирателей.
"По данным министерства внутренних дел, окончательный процент голосов на данный момент достиг 41,04%, за исключением 60 избирательных участков, которые еще не закрылись", - сообщает LBC.
Окончательные результаты, скорее всего, будут объявлены в понедельник, на следующий после выборов день.
Сообщалось о нескольких конфликтных ситуациях между политическими соперниками в различных регионах Ливана. Так, по данным телеканала MTV, в городе Захла в провинции Бекаа
в воскресенье произошла стычка между сторонниками шиитского движения "Хезболлах
" и христианской партии "Ливанские силы". Из-за произошедшей драки в ближайшем избирательном участке было на полчаса приостановлено голосование.
Портал El-Nashra сообщал, что в населенном пункте Ар-Расия в Бекаа произошла стычка между сторонниками двух христианских партий - "Ливанских сил" и "Свободного патриотического движения", основателем которого является нынешний президент Ливана Мишель Аун
.
На 128 мест в парламенте претендуют 718 кандидатов, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов - 34.
Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати
заявил, что не будет выдвигаться на парламентских выборах. Влиятельный ливанский политик и бывший премьер Саад Харири
также рассказал, что на выборах не будет кандидатов от возглавляемой им партии "Мустакбаль".
Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.