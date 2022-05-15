https://ria.ru/20220515/vybory-1788710938.html

Явка на парламентских выборах в Ливане превысила 41 процент

Явка на парламентских выборах в Ливане превысила 41 процент - РИА Новости, 15.05.2022

Явка на парламентских выборах в Ливане превысила 41 процент

Явка на парламентских выборах в Ливане по первоначальным данным превысила 41%, подсчет не завершен еще на 60 избирательных участках, сообщил ливанский телеканал РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T23:22

2022-05-15T23:22

2022-05-15T23:26

в мире

ливан

бекаа

саад харири

мишель аун

хезболла

наджиб микати

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КАИР, 15 мая - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Ливане по первоначальным данным превысила 41%, подсчет не завершен еще на 60 избирательных участках, сообщил ливанский телеканал LBC со ссылкой на МВД страны.Выборы в Палату представителей (парламент) проходили в воскресенье в Ливане на фоне острого экономического кризиса. В голосовании могли принять участие 3,9 миллиона имеющих право голоса избирателей."По данным министерства внутренних дел, окончательный процент голосов на данный момент достиг 41,04%, за исключением 60 избирательных участков, которые еще не закрылись", - сообщает LBC.Окончательные результаты, скорее всего, будут объявлены в понедельник, на следующий после выборов день.Сообщалось о нескольких конфликтных ситуациях между политическими соперниками в различных регионах Ливана. Так, по данным телеканала MTV, в городе Захла в провинции Бекаа в воскресенье произошла стычка между сторонниками шиитского движения "Хезболлах" и христианской партии "Ливанские силы". Из-за произошедшей драки в ближайшем избирательном участке было на полчаса приостановлено голосование.Портал El-Nashra сообщал, что в населенном пункте Ар-Расия в Бекаа произошла стычка между сторонниками двух христианских партий - "Ливанских сил" и "Свободного патриотического движения", основателем которого является нынешний президент Ливана Мишель Аун.На 128 мест в парламенте претендуют 718 кандидатов, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов - 34.Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что не будет выдвигаться на парламентских выборах. Влиятельный ливанский политик и бывший премьер Саад Харири также рассказал, что на выборах не будет кандидатов от возглавляемой им партии "Мустакбаль".Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20220124/khariri-1769297348.html

https://ria.ru/20220515/vybory-1788696069.html

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в мире, ливан, бекаа, саад харири, мишель аун, хезболла, наджиб микати