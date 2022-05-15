https://ria.ru/20220515/vybory-1788709955.html

Российские наблюдатели рассказали о специфике выборов в Ливане

Российские наблюдатели рассказали о специфике выборов в Ливане - РИА Новости, 15.05.2022

Российские наблюдатели рассказали о специфике выборов в Ливане

Проведение парламентских выборов в Ливане различалось по конфессиональному признаку, в процессе голосования применялись технологии, позволяющие комфортно... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T23:01

2022-05-15T23:01

2022-05-15T23:01

ливан

андрей максимов

россия

бейрут

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БЕЙРУТ, 15 мая - РИА Новости. Проведение парламентских выборов в Ливане различалось по конфессиональному признаку, в процессе голосования применялись технологии, позволяющие комфортно работать всем наблюдателям, при этом со стороны организаторов оказывалось всё возможное содействие, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.В воскресенье в Ливане состоялись выборы в высший законодательный орган страны. Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (совпадает с московским). Выборы прошли на фоне тяжелого экономического кризиса, который продолжается с осени 2019 года. По данным ливанского МВД, явка по состоянию на 17.00 составила 32%. В голосовании могли принять участие 3,9 миллионов избирателей."Что показалось нам специфичным и особенным: прежде всего это разнообразие тех практик, которые складываются на разных избирательных участках в разных округах. Например, в мусульманских районах были отдельные избирательные участки для мужчин и для женщин. В христианских районах такой специфики на участках не наблюдалось. На мусульманских участках организаторами и наблюдателями преимущественно были мужчины, в христианских - преимущественно женщины", - сказал Максимов.Представитель группы российских наблюдателей также отметил технологичность выборного процесса "практически во всех аспектах". "В хорошем смысле обращает на себя технологичность ливанских выборов практически во всех аспектах. Мы видим, что всего два организатора выборов на каждом участке справляются с потоком в несколько сотен, а иногда и тысяч избирателей, которые приходят на протяжении 12 часов", - добавил Максимов.По его словам, члены избирательной комиссии хорошо координировались с наблюдателями, которых, как правило, было около 7-10 человек на участок.Российский наблюдатель обратил внимание, что у каждого избирателя на руках были списки, которые также вывешивались у участка, при этом у каждого наблюдателя была "шахматка", при помощи которой он мог отметить каждого пришедшего проголосовать и полноценно мог просчитать, сколько человек пришли в данную минуту. "Для этого есть удобная форма", - сказал он.Говоря о подсчете голосов, Максимов рассказал, что также у наблюдателей и членов избирательной комиссии были на руках формы. Работало оборудование для трансляции видеоизображения на экран каждого бюллетеня, который учитывался в данный момент. "Такое оборудование мы видим впервые", - отметил он."Мы везде встречали конструктивное отношение со стороны организаторов выборов и служб безопасности. Не было каких либо попыток оспорить наш статус и открытость избирательной процедуры",- добавил Максимов.Делегация Общественной палаты РФ, прибывшая в Ливан для наблюдения на парламентских выборах 15 мая, начала работу с открытия избирательных участков в Бейруте.Наблюдательная миссия Общественной палаты состоит из председателя комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрея Максимова, заместителя председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова и члена Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, заместителя председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Алены Булгаковой.

https://ria.ru/20220515/livan-1788652338.html

https://ria.ru/20210910/raab-1749611610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ливан, андрей максимов, россия, бейрут, онк