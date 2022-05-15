https://ria.ru/20220515/vybory-1788707817.html

Правящая в Германии СДПГ проигрывает выборы в Северном Рейне — Вестфалии

Правящая в Германии СДПГ проигрывает выборы в Северном Рейне — Вестфалии - РИА Новости, 15.05.2022

Правящая в Германии СДПГ проигрывает выборы в Северном Рейне — Вестфалии

Христианско-демократический союз выигрывает выборы в региональный парламент Северного Рейна - Вестфалии, Социал-демократическая партия Германии, которая... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T22:33

2022-05-15T22:33

2022-05-15T22:38

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Христианско-демократический союз выигрывает выборы в региональный парламент Северного Рейна - Вестфалии, Социал-демократическая партия Германии, которая возглавляет правящую коалицию в стране, получает худший результат в этом регионе, сообщает телеканал ARD со ссылкой на прогноз исследовательской компании infratest dimap.Согласно прогнозу, ХДС улучшает результат по сравнению с последними выборами в 2017 года на два процентных пункта и получает 35%, СДПГ теряет 3,7 процентных пункта и занимает второе место с 27,5%. На третьем месте "Союз90/Зеленые" - 18,5%. Они получают сразу на 12,1 пункта больше, чем в 2017 году.Свободная демократическая партия, которая на федеральном уровне также является правящей партией, теряет 7,6 процентных пункта и получает 5%, что является порогом прохождения в ландтаг. "Альтернатива для Германии" получает 6%, теряя 1,4 процентных пункта по сравнению с 2017 годом.Для формирования правящей коалиции необходимо иметь минимум 100 из 199 депутатов в ландтаге. ХДС в настоящее время является правящей партией вместе с СвДП. Если прогнозы будут верны, то коалицию может создать, как победившая партия, ХДС с "Зелеными" или с СДПГ. Кроме того, если ХДС не удастся создать коалицию, СДПГ могут сформировать свою с "Зелеными" и СвДП - аналогично коалиции правительства Германии.

https://ria.ru/20220513/germaniya-1788432624.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, хдс/хсс