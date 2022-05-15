22:33 15.05.2022 (обновлено: 22:38 15.05.2022)
Правящая в Германии СДПГ проигрывает выборы в Северном Рейне — Вестфалии
Правящая в Германии СДПГ получает худший результат на выборах в Северном Рейне — Вестфалии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Вилли-Брандт-Хаус в Берлине, в котором располагается штаб-квартира Социал-демократической партии Германии
Здание Вилли-Брандт-Хаус в Берлине, в котором располагается штаб-квартира Социал-демократической партии Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Христианско-демократический союз выигрывает выборы в региональный парламент Северного Рейна - Вестфалии, Социал-демократическая партия Германии, которая возглавляет правящую коалицию в стране, получает худший результат в этом регионе, сообщает телеканал ARD со ссылкой на прогноз исследовательской компании infratest dimap.
Согласно прогнозу, ХДС улучшает результат по сравнению с последними выборами в 2017 года на два процентных пункта и получает 35%, СДПГ теряет 3,7 процентных пункта и занимает второе место с 27,5%. На третьем месте "Союз90/Зеленые" - 18,5%. Они получают сразу на 12,1 пункта больше, чем в 2017 году.
Свободная демократическая партия, которая на федеральном уровне также является правящей партией, теряет 7,6 процентных пункта и получает 5%, что является порогом прохождения в ландтаг. "Альтернатива для Германии" получает 6%, теряя 1,4 процентных пункта по сравнению с 2017 годом.
Для формирования правящей коалиции необходимо иметь минимум 100 из 199 депутатов в ландтаге. ХДС в настоящее время является правящей партией вместе с СвДП. Если прогнозы будут верны, то коалицию может создать, как победившая партия, ХДС с "Зелеными" или с СДПГ. Кроме того, если ХДС не удастся создать коалицию, СДПГ могут сформировать свою с "Зелеными" и СвДП - аналогично коалиции правительства Германии.