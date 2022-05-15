https://ria.ru/20220515/veschdoki-1788663723.html

СК изъял вещдоки на месте преступления украинских войск в Широкино

СК изъял вещдоки на месте преступления украинских войск в Широкино - РИА Новости, 15.05.2022

СК изъял вещдоки на месте преступления украинских войск в Широкино

Следователи Следственного комитета Российской Федерации изъяли вещественные доказательства преступления украинских боевиков в поселке Широкино, передает... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T15:23

2022-05-15T15:23

2022-05-15T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

широкино

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сцкк

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ШИРОКИНО, 15 мая – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации изъяли вещественные доказательства преступления украинских боевиков в поселке Широкино, передает корреспондент РИА Новости.Населенный пункт Широкино расположен в 20 километрах от Мариуполя и с 2015 по 2022 годы находился под контролем украинских боевиков. По сообщениям Народной милиции ДНР и представительства республики в СЦКК, с позиций боевиков в районе Широкино неоднократно наносились артиллерийские удары и снайперские обстрелы населенных пунктов ДНР.Группа следователей в ходе осмотра поселка Широкино в рамках расследования по уголовному делу против украинских боевиков по факту жёсткого обращения с гражданским населением и применения в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов обнаружила артиллерийскую позицию вооруженных сил Украины в непосредственной близости к дому. Данная информация была подтверждена свидетельскими показаниями местного жителя. После осмотра места и фотофиксации следователи изъяли в качестве вещественных доказательств артиллерийские гильзы. Благодаря маркировке специалисты смогут определить принадлежность боеприпаса к определенному артиллерийскому подразделению боевиков, передает корреспондент РИА НовостиРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220515/meditsina-1788655404.html

https://ria.ru/20220511/sk-1787990864.html

широкино

донецкая народная республика

мариуполь

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Изъятие вещдоков на месте преступления украинских боевиков под Мариуполем Следователи СК РФ изъяли вещдоки на месте преступления украинских боевиков в поселке Широкино под Мариуполем. С этих позиций велись обстрелы населенных пунктов ДНР 2022-05-15T15:23 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, широкино, донецкая народная республика, мариуполь, сцкк, вооруженные силы украины, украина