https://ria.ru/20220515/usloviya-1788700640.html

Джабаров считает условия США для переговоров Москвы и Киева неприемлемыми

Джабаров считает условия США для переговоров Москвы и Киева неприемлемыми - РИА Новости, 15.05.2022

Джабаров считает условия США для переговоров Москвы и Киева неприемлемыми

Ни одно из выдвинутых США условий для проведения переговоров России и Украины не приемлемо, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T20:42

2022-05-15T20:42

2022-05-15T20:42

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ни одно из выдвинутых США условий для проведения переговоров России и Украины не приемлемо, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США подталкивают Россию к переговорам с Украиной. По его словам, для переговоров Вашингтон выдвигает три условия: прекратить военные действия, отвести российские войска за линию до 24 февраля и "покаяться за все содеянное"."Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220514/antonov-1788603423.html

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в мире, сша, украина, анатолий антонов, владимир джабаров