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Джабаров считает условия США для переговоров Москвы и Киева неприемлемыми - РИА Новости, 15.05.2022
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Джабаров считает условия США для переговоров Москвы и Киева неприемлемыми
Джабаров считает условия США для переговоров Москвы и Киева неприемлемыми - РИА Новости, 15.05.2022
Джабаров считает условия США для переговоров Москвы и Киева неприемлемыми
Ни одно из выдвинутых США условий для проведения переговоров России и Украины не приемлемо, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T20:42
2022-05-15T20:42
в мире
сша
украина
анатолий антонов
владимир джабаров
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ни одно из выдвинутых США условий для проведения переговоров России и Украины не приемлемо, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США подталкивают Россию к переговорам с Украиной. По его словам, для переговоров Вашингтон выдвигает три условия: прекратить военные действия, отвести российские войска за линию до 24 февраля и "покаяться за все содеянное"."Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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в мире, сша, украина, анатолий антонов, владимир джабаров
20:42 15.05.2022
 
Джабаров считает условия США для переговоров Москвы и Киева неприемлемыми

Сенатор Джабаров считает условия США для переговоров России с Украиной неприемлемыми

© Фото : предоставлено Екатериной ТройноСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : предоставлено Екатериной Тройно
Сенатор Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ни одно из выдвинутых США условий для проведения переговоров России и Украины не приемлемо, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США подталкивают Россию к переговорам с Украиной. По его словам, для переговоров Вашингтон выдвигает три условия: прекратить военные действия, отвести российские войска за линию до 24 февраля и "покаяться за все содеянное".
"Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 22:23
США сами загнали в тупик диалог с Россией, заявил посол Антонов
 
В миреСШАУкраинаАнатолий АнтоновВладимир Джабаров
 
 
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