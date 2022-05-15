https://ria.ru/20220515/ukraina-1788697866.html

В Чехии предупредили Запад о грядущих больших жертвах ради Украины

В Чехии предупредили Запад о грядущих больших жертвах ради Украины - РИА Новости, 15.05.2022

В Чехии предупредили Запад о грядущих больших жертвах ради Украины

Восстановление Украины после продолжающегося кризиса потребует от Запада огромных финансовых жертв, которые тот вряд ли хочет нести, заявил обозреватель чешской РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T20:13

2022-05-15T20:13

2022-05-15T22:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

евросоюз

санкции в отношении россии

вернер хойер

валдис домбровскис

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Восстановление Украины после продолжающегося кризиса потребует от Запада огромных финансовых жертв, которые тот вряд ли хочет нести, заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Истван Леко.Продолжающийся украинский кризис все чаще заставляет политиков из западных стран задаваться вопросом, кто заплатит за восстановление страны, которое невозможно до окончательного разрешения ситуации, начал журналист.Он привел данные еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины понадобится от 500 до 600 миллиардов евро, и заявил, что эта сумма может увеличиться в десять раз. Леко также привел заявление немецкого экономиста Вернера Хойера о необходимости плана Маршалла для Киева, участвовать в котором будет не только ЕС, а все международное сообщество.Автор отметил, что с Хойером согласны другие политики и экономисты. Он обратил внимание на долг стран Евросоюза, достигающий 92 процентов ВВП, а также пятилетнюю программу по отказу от российских энергоносителей, предполагающую траты в размере 195 миллиардов евро — сумму, сопоставимую с годовым ВВП Чехии."Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно", — констатировал журналист.Он напомнил, что и до кризиса в украинскую экономику мало кто хотел инвестировать, а сейчас положение Киева ухудшилось. Леко привел слова профессора истории из Гарварда Чарльса Майера, заявившего, что план Маршалла для Европы был "смазкой" для двигателя, а не топливом, в отличие от Украины.Кроме того, есть другая проблема — экономика США в годы реализации плана была на подъеме: промышленность производила половину всех товаров в мире, а сельское хозяйство приносило большие излишки. Теперь же Америка стоит перед большими проблемами — инфляцией и приближающейся рецессией."Не стоит в подобной ситуации ждать от американцев великодушия, особенно после двух продолжительных и затратных войн в Ираке и Афганистане", — посоветовал Леко.Положение же Европы еще хуже, и местные политики поймут, что, несмотря на помощь Запада, украинцы не смогут проголосовать за них на выборах.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, чехия, евросоюз, санкции в отношении россии, вернер хойер, валдис домбровскис, сша