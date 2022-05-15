Рейтинг@Mail.ru
В Чехии предупредили Запад о грядущих больших жертвах ради Украины - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/ukraina-1788697866.html
В Чехии предупредили Запад о грядущих больших жертвах ради Украины
В Чехии предупредили Запад о грядущих больших жертвах ради Украины - РИА Новости, 15.05.2022
В Чехии предупредили Запад о грядущих больших жертвах ради Украины
Восстановление Украины после продолжающегося кризиса потребует от Запада огромных финансовых жертв, которые тот вряд ли хочет нести, заявил обозреватель чешской РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T20:13
2022-05-15T22:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
евросоюз
санкции в отношении россии
вернер хойер
валдис домбровскис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Восстановление Украины после продолжающегося кризиса потребует от Запада огромных финансовых жертв, которые тот вряд ли хочет нести, заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Истван Леко.Продолжающийся украинский кризис все чаще заставляет политиков из западных стран задаваться вопросом, кто заплатит за восстановление страны, которое невозможно до окончательного разрешения ситуации, начал журналист.Он привел данные еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины понадобится от 500 до 600 миллиардов евро, и заявил, что эта сумма может увеличиться в десять раз. Леко также привел заявление немецкого экономиста Вернера Хойера о необходимости плана Маршалла для Киева, участвовать в котором будет не только ЕС, а все международное сообщество.Автор отметил, что с Хойером согласны другие политики и экономисты. Он обратил внимание на долг стран Евросоюза, достигающий 92 процентов ВВП, а также пятилетнюю программу по отказу от российских энергоносителей, предполагающую траты в размере 195 миллиардов евро — сумму, сопоставимую с годовым ВВП Чехии."Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно", — констатировал журналист.Он напомнил, что и до кризиса в украинскую экономику мало кто хотел инвестировать, а сейчас положение Киева ухудшилось. Леко привел слова профессора истории из Гарварда Чарльса Майера, заявившего, что план Маршалла для Европы был "смазкой" для двигателя, а не топливом, в отличие от Украины.Кроме того, есть другая проблема — экономика США в годы реализации плана была на подъеме: промышленность производила половину всех товаров в мире, а сельское хозяйство приносило большие излишки. Теперь же Америка стоит перед большими проблемами — инфляцией и приближающейся рецессией."Не стоит в подобной ситуации ждать от американцев великодушия, особенно после двух продолжительных и затратных войн в Ираке и Афганистане", — посоветовал Леко.Положение же Европы еще хуже, и местные политики поймут, что, несмотря на помощь Запада, украинцы не смогут проголосовать за них на выборах.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220515/ssha-1788681416.html
https://ria.ru/20220515/konets-1788615706.html
https://ria.ru/20220515/demokratiya-1788617866.html
украина
чехия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_394:0:3123:2047_1920x0_80_0_0_13f183469a95c74a5476795dae714329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, евросоюз, санкции в отношении россии, вернер хойер, валдис домбровскис, сша
20:13 15.05.2022 (обновлено: 22:32 15.05.2022)
 
В Чехии предупредили Запад о грядущих больших жертвах ради Украины

Обозреватель Lidovky Леко заявил, что Западу придется пойти на большие жертвы ради Украины

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Восстановление Украины после продолжающегося кризиса потребует от Запада огромных финансовых жертв, которые тот вряд ли хочет нести, заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Истван Леко.
Продолжающийся украинский кризис все чаще заставляет политиков из западных стран задаваться вопросом, кто заплатит за восстановление страны, которое невозможно до окончательного разрешения ситуации, начал журналист.
Он привел данные еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины понадобится от 500 до 600 миллиардов евро, и заявил, что эта сумма может увеличиться в десять раз. Леко также привел заявление немецкого экономиста Вернера Хойера о необходимости плана Маршалла для Киева, участвовать в котором будет не только ЕС, а все международное сообщество.
Автор отметил, что с Хойером согласны другие политики и экономисты. Он обратил внимание на долг стран Евросоюза, достигающий 92 процентов ВВП, а также пятилетнюю программу по отказу от российских энергоносителей, предполагающую траты в размере 195 миллиардов евро — сумму, сопоставимую с годовым ВВП Чехии.
Флаг США на здании Минторга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 18:01Специальная военная операция на Украине
В США заявили о риске потери "суперсилы" из-за антироссийских санкций
"Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно", — констатировал журналист.
Он напомнил, что и до кризиса в украинскую экономику мало кто хотел инвестировать, а сейчас положение Киева ухудшилось. Леко привел слова профессора истории из Гарварда Чарльса Майера, заявившего, что план Маршалла для Европы был "смазкой" для двигателя, а не топливом, в отличие от Украины.
Кроме того, есть другая проблема — экономика США в годы реализации плана была на подъеме: промышленность производила половину всех товаров в мире, а сельское хозяйство приносило большие излишки. Теперь же Америка стоит перед большими проблемами — инфляцией и приближающейся рецессией.
"Не стоит в подобной ситуации ждать от американцев великодушия, особенно после двух продолжительных и затратных войн в Ираке и Афганистане", — посоветовал Леко.
Лондон - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 02:34
Британцев предупредили о конце "золотой эры"
Положение же Европы еще хуже, и местные политики поймут, что, несмотря на помощь Запада, украинцы не смогут проголосовать за них на выборах.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Участники патриотической акции - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 04:24
В США объяснили нежелание большинства стран выступить против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВернер ХойерВалдис ДомбровскисСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала