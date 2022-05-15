20:13 15.05.2022 (обновлено: 22:32 15.05.2022)
В Чехии предупредили Запад о грядущих больших жертвах ради Украины
Обозреватель Lidovky Леко заявил, что Западу придется пойти на большие жертвы ради Украины
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Восстановление Украины после продолжающегося кризиса потребует от Запада огромных финансовых жертв, которые тот вряд ли хочет нести, заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Истван Леко.
Продолжающийся украинский кризис все чаще заставляет политиков из западных стран задаваться вопросом, кто заплатит за восстановление страны, которое невозможно до окончательного разрешения ситуации, начал журналист.
Он привел данные еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины понадобится от 500 до 600 миллиардов евро, и заявил, что эта сумма может увеличиться в десять раз. Леко также привел заявление немецкого экономиста Вернера Хойера о необходимости плана Маршалла для Киева, участвовать в котором будет не только ЕС, а все международное сообщество.
Автор отметил, что с Хойером согласны другие политики и экономисты. Он обратил внимание на долг стран Евросоюза, достигающий 92 процентов ВВП, а также пятилетнюю программу по отказу от российских энергоносителей, предполагающую траты в размере 195 миллиардов евро — сумму, сопоставимую с годовым ВВП Чехии.
"Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно", — констатировал журналист.
Он напомнил, что и до кризиса в украинскую экономику мало кто хотел инвестировать, а сейчас положение Киева ухудшилось. Леко привел слова профессора истории из Гарварда Чарльса Майера, заявившего, что план Маршалла для Европы был "смазкой" для двигателя, а не топливом, в отличие от Украины.
"Не стоит в подобной ситуации ждать от американцев великодушия, особенно после двух продолжительных и затратных войн в Ираке и Афганистане", — посоветовал Леко.
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Положение же Европы еще хуже, и местные политики поймут, что, несмотря на помощь Запада, украинцы не смогут проголосовать за них на выборах.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
В ответ на российскую спецоперацию западные страны во главе с США ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
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