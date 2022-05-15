https://ria.ru/20220515/ukraina-1788680071.html

"Все дело в политике": британцев разозлила победа Украины на Евровидении

"Все дело в политике": британцев разозлила победа Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022

"Все дело в политике": британцев разозлила победа Украины на Евровидении

Читатели Daily Mail назвали результаты музыкального конкурса Евровидение-2022 несправедливыми из-за победы украинской группы Kalush Orchestra. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:49

2022-05-15T17:49

2022-05-15T23:25

в мире

великобритания

украина

евровидение

турин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail назвали результаты музыкального конкурса Евровидение-2022 несправедливыми из-за победы украинской группы Kalush Orchestra."Украина не заслужила первое место. Даже великая Лаура Паузини считает неприемлемым, чтобы политика вмешивалась в песенный конкурс", — пишет Charlotte Clarkson."Вернется ли украинская группа домой, чтобы вступить в бой после состязания?" — сыронизировал Mr Furious."Если бы они сидели и молчали, им бы все равно присудили победу", — предположила Lady willpower."Все дело в политике, мы не должны тратить наше время, деньги и силы на это мусорное представление", — поделился мнением NeilRich61.Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.

https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788674395.html

великобритания

украина

турин

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания, украина, евровидение, турин