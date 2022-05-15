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"Все дело в политике": британцев разозлила победа Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220515/ukraina-1788680071.html
"Все дело в политике": британцев разозлила победа Украины на Евровидении
"Все дело в политике": британцев разозлила победа Украины на Евровидении - РИА Новости, 15.05.2022
"Все дело в политике": британцев разозлила победа Украины на Евровидении
Читатели Daily Mail назвали результаты музыкального конкурса Евровидение-2022 несправедливыми из-за победы украинской группы Kalush Orchestra. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:49
2022-05-15T23:25
в мире
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украина
евровидение
турин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail назвали результаты музыкального конкурса Евровидение-2022 несправедливыми из-за победы украинской группы Kalush Orchestra."Украина не заслужила первое место. Даже великая Лаура Паузини считает неприемлемым, чтобы политика вмешивалась в песенный конкурс", — пишет Charlotte Clarkson."Вернется ли украинская группа домой, чтобы вступить в бой после состязания?" — сыронизировал Mr Furious."Если бы они сидели и молчали, им бы все равно присудили победу", — предположила Lady willpower."Все дело в политике, мы не должны тратить наше время, деньги и силы на это мусорное представление", — поделился мнением NeilRich61.Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.
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в мире, великобритания, украина, евровидение, турин
17:49 15.05.2022 (обновлено: 23:25 15.05.2022)
 
"Все дело в политике": британцев разозлила победа Украины на Евровидении

Читатели Daily Mail назвали Евровидение политическим конкурсом из-за победы Украины

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни "Евровидение-2022"
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail назвали результаты музыкального конкурса Евровидение-2022 несправедливыми из-за победы украинской группы Kalush Orchestra.
"Если мы проигнорируем голосование на основе политических симпатий, я бы сказал, что Великобритания одержала верх", — убежден tomkent.
"Украина не заслужила первое место. Даже великая Лаура Паузини считает неприемлемым, чтобы политика вмешивалась в песенный конкурс", — пишет Charlotte Clarkson.
"Вернется ли украинская группа домой, чтобы вступить в бой после состязания?" — сыронизировал Mr Furious.
"Если бы они сидели и молчали, им бы все равно присудили победу", — предположила Lady willpower.
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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"Все дело в политике, мы не должны тратить наше время, деньги и силы на это мусорное представление", — поделился мнением NeilRich61.
Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.
 
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