https://ria.ru/20220515/ukraina-1788659704.html
На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня
На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня - РИА Новости, 15.05.2022
На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня
Первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в воскресенье заявил, что на Украину массово ввозят люксовые автомобили под... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:45
2022-05-15T14:45
2022-05-15T14:45
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в воскресенье заявил, что на Украину массово ввозят люксовые автомобили под видом помощи украинским войскам.С начала спецоперации РФ украинские власти отменили налог на ввоз автомобилей в страну для того, чтобы оперативно восполнить их нехватку в вооруженных силах."Это на самом деле превращается в эпидемию. Могу сказать, что со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 тысяч транспортных средств для собственного использования", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".Он отметил, что 30% ввезенных авто – машины премиум-класса, стоимостью от 20 тысяч евро, и в последние дни наблюдается тенденция к увеличению их доли во ввезенном автотранспорте.По его словам, ввозимые гражданами автомобили создают многокилометровые пробки на границе, мешают поставкам грузов для военных, гуманитарной помощи и горючего, что усугубляет топливный кризис на Украине.
https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780773470.html
https://ria.ru/20220319/tamozhnya-1778967032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня
Таможня сообщила, что на Украину ввозят люксовые автомобили под видом военной помощи
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в воскресенье заявил, что на Украину массово ввозят люксовые автомобили под видом помощи украинским войскам.
С начала спецоперации РФ
украинские власти отменили налог на ввоз автомобилей в страну для того, чтобы оперативно восполнить их нехватку в вооруженных силах.
"Это на самом деле превращается в эпидемию. Могу сказать, что со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 тысяч транспортных средств для собственного использования", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что 30% ввезенных авто – машины премиум-класса, стоимостью от 20 тысяч евро, и в последние дни наблюдается тенденция к увеличению их доли во ввезенном автотранспорте.
По его словам, ввозимые гражданами автомобили создают многокилометровые пробки на границе, мешают поставкам грузов для военных, гуманитарной помощи и горючего, что усугубляет топливный кризис на Украине
.