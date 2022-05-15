https://ria.ru/20220515/ukraina-1788659704.html

На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня

На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня - РИА Новости, 15.05.2022

На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня

Первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в воскресенье заявил, что на Украину массово ввозят люксовые автомобили под... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:45

2022-05-15T14:45

2022-05-15T14:45

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в воскресенье заявил, что на Украину массово ввозят люксовые автомобили под видом помощи украинским войскам.С начала спецоперации РФ украинские власти отменили налог на ввоз автомобилей в страну для того, чтобы оперативно восполнить их нехватку в вооруженных силах."Это на самом деле превращается в эпидемию. Могу сказать, что со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 тысяч транспортных средств для собственного использования", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".Он отметил, что 30% ввезенных авто – машины премиум-класса, стоимостью от 20 тысяч евро, и в последние дни наблюдается тенденция к увеличению их доли во ввезенном автотранспорте.По его словам, ввозимые гражданами автомобили создают многокилометровые пробки на границе, мешают поставкам грузов для военных, гуманитарной помощи и горючего, что усугубляет топливный кризис на Украине.

https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780773470.html

https://ria.ru/20220319/tamozhnya-1778967032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия