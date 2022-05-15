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На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня - РИА Новости, 15.05.2022
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На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня
На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня - РИА Новости, 15.05.2022
На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня
Первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в воскресенье заявил, что на Украину массово ввозят люксовые автомобили под... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:45
2022-05-15T14:45
в мире
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россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в воскресенье заявил, что на Украину массово ввозят люксовые автомобили под видом помощи украинским войскам.С начала спецоперации РФ украинские власти отменили налог на ввоз автомобилей в страну для того, чтобы оперативно восполнить их нехватку в вооруженных силах."Это на самом деле превращается в эпидемию. Могу сказать, что со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 тысяч транспортных средств для собственного использования", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".Он отметил, что 30% ввезенных авто – машины премиум-класса, стоимостью от 20 тысяч евро, и в последние дни наблюдается тенденция к увеличению их доли во ввезенном автотранспорте.По его словам, ввозимые гражданами автомобили создают многокилометровые пробки на границе, мешают поставкам грузов для военных, гуманитарной помощи и горючего, что усугубляет топливный кризис на Украине.
https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780773470.html
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в мире, украина, россия
14:45 15.05.2022
 
На Украину ввозят люксовые авто под видом помощи, сообщила таможня

Таможня сообщила, что на Украину ввозят люксовые автомобили под видом военной помощи

© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Украинский пограничник. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в воскресенье заявил, что на Украину массово ввозят люксовые автомобили под видом помощи украинским войскам.
С начала спецоперации РФ украинские власти отменили налог на ввоз автомобилей в страну для того, чтобы оперативно восполнить их нехватку в вооруженных силах.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 23:37Специальная военная операция на Украине
Небензя не исключил, что в машинах DHL на Украину ввозят оружие
"Это на самом деле превращается в эпидемию. Могу сказать, что со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 тысяч транспортных средств для собственного использования", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что 30% ввезенных авто – машины премиум-класса, стоимостью от 20 тысяч евро, и в последние дни наблюдается тенденция к увеличению их доли во ввезенном автотранспорте.
По его словам, ввозимые гражданами автомобили создают многокилометровые пробки на границе, мешают поставкам грузов для военных, гуманитарной помощи и горючего, что усугубляет топливный кризис на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов на Украину
 
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