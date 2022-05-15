https://ria.ru/20220515/ukraina-1788659003.html

Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой

Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой - РИА Новости, 15.05.2022

Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой

Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с порталом t-online отказался оценивать высказывание в свой адрес со стороны посла Украины Андрея Мельника. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:42

2022-05-15T14:42

2022-05-15T14:42

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с порталом t-online отказался оценивать высказывание в свой адрес со стороны посла Украины Андрея Мельника.Он заявил, что оставит эти слова на суд самого журналиста и перевел тему."Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели обширные санкции", — подчеркнул он.Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Андрей Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.

https://ria.ru/20220515/ukraina-1788647760.html

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Станислав Ванд

в мире, олаф шольц, андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, киев, германия, украина