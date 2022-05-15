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Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой - РИА Новости, 15.05.2022
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Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой
Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой - РИА Новости, 15.05.2022
Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой
Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с порталом t-online отказался оценивать высказывание в свой адрес со стороны посла Украины Андрея Мельника. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:42
2022-05-15T14:42
в мире
олаф шольц
андрей мельник
франк-вальтер штайнмайер
киев
германия
украина
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с порталом t-online отказался оценивать высказывание в свой адрес со стороны посла Украины Андрея Мельника.Он заявил, что оставит эти слова на суд самого журналиста и перевел тему."Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели обширные санкции", — подчеркнул он.Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Андрей Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
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в мире, олаф шольц, андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, киев, германия, украина
14:42 15.05.2022
 
Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой

Канцлер ФРГ Шольц призвал не придавать значения оскорблениям со стороны посла Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с порталом t-online отказался оценивать высказывание в свой адрес со стороны посла Украины Андрея Мельника.
Он заявил, что оставит эти слова на суд самого журналиста и перевел тему.
"Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели обширные санкции", — подчеркнул он.
Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Андрей Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
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В миреОлаф ШольцАндрей МельникФранк-Вальтер ШтайнмайерКиевГерманияУкраина
 
 
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