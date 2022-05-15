https://ria.ru/20220515/ukraina-1788659003.html
Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой
Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой - РИА Новости, 15.05.2022
Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой
Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с порталом t-online отказался оценивать высказывание в свой адрес со стороны посла Украины Андрея Мельника. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:42
2022-05-15T14:42
2022-05-15T14:42
в мире
олаф шольц
андрей мельник
франк-вальтер штайнмайер
киев
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f186e5331fb2af7d7c6ab7a55d272877.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с порталом t-online отказался оценивать высказывание в свой адрес со стороны посла Украины Андрея Мельника.Он заявил, что оставит эти слова на суд самого журналиста и перевел тему."Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели обширные санкции", — подчеркнул он.Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Андрей Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
https://ria.ru/20220515/ukraina-1788647760.html
киев
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa16b2dde80b41719a062d7197e2b11e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, киев, германия, украина
Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой
Канцлер ФРГ Шольц призвал не придавать значения оскорблениям со стороны посла Украины