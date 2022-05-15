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Российские структуры начали борьбу с преступностью в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/ukraina-1788658624.html
Российские структуры начали борьбу с преступностью в Харьковской области
Российские структуры начали борьбу с преступностью в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2022
Российские структуры начали борьбу с преступностью в Харьковской области
Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобождённых территориях Харьковской области, выявлены и задержаны главари местных... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:37
2022-05-15T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
волчанск
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ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 15 мая - РИА Новости. Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобождённых территориях Харьковской области, выявлены и задержаны главари местных банд, которые долгие годы пользовались покровительством украинских правоохранительных органов, передаёт корреспондент РИА Новости.По словам источника в российских силовых структурах, с началом спецоперации местные бандиты начали прикрываться именем России и поставили фермеров на "счётчик". Так, одна из банд в Волчанске требовала по 50 долларов "дани" с гектара у сельхозпроизводителей."Главари уже задержаны, с ними проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788445871.html
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Борьба с преступностью на освобождённых территориях Харьковской области
Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобождённых территориях Харьковской области, выявлены и задержаны главари местных банд, которые долгие годы пользовались покровительством украинских правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, волчанск
14:37 15.05.2022 (обновлено: 14:56 15.05.2022)
 
Российские структуры начали борьбу с преступностью в Харьковской области

Российские силовые структуры начали борьбу с оргпреступностью в Харьковской области

Читать ria.ru в
ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 15 мая - РИА Новости. Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобождённых территориях Харьковской области, выявлены и задержаны главари местных банд, которые долгие годы пользовались покровительством украинских правоохранительных органов, передаёт корреспондент РИА Новости.
По словам источника в российских силовых структурах, с началом спецоперации местные бандиты начали прикрываться именем России и поставили фермеров на "счётчик". Так, одна из банд в Волчанске требовала по 50 долларов "дани" с гектара у сельхозпроизводителей.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 21:48
В Харьковской области боевики спекулируют талонами на топливо для "скорых"
"Главари уже задержаны, с ними проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияУкраинаВолчанск
 
 
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