https://ria.ru/20220515/ukraina-1788658624.html

Российские структуры начали борьбу с преступностью в Харьковской области

Российские структуры начали борьбу с преступностью в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2022

Российские структуры начали борьбу с преступностью в Харьковской области

Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобождённых территориях Харьковской области, выявлены и задержаны главари местных... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:37

2022-05-15T14:37

2022-05-15T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

владимир путин

россия

украина

волчанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788660676_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ef571c8fea3460bf004e5bfa2f9867f.png

ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 15 мая - РИА Новости. Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобождённых территориях Харьковской области, выявлены и задержаны главари местных банд, которые долгие годы пользовались покровительством украинских правоохранительных органов, передаёт корреспондент РИА Новости.По словам источника в российских силовых структурах, с началом спецоперации местные бандиты начали прикрываться именем России и поставили фермеров на "счётчик". Так, одна из банд в Волчанске требовала по 50 долларов "дани" с гектара у сельхозпроизводителей."Главари уже задержаны, с ними проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788445871.html

https://ria.ru/20220515/kherson-1788626036.html

россия

украина

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Борьба с преступностью на освобождённых территориях Харьковской области Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобождённых территориях Харьковской области, выявлены и задержаны главари местных банд, которые долгие годы пользовались покровительством украинских правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости 2022-05-15T14:37 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, волчанск