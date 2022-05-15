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"И вы еще в ЕС хотите": немцы возмутились высокомерием украинского посла - РИА Новости, 15.05.2022
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"И вы еще в ЕС хотите": немцы возмутились высокомерием украинского посла
"И вы еще в ЕС хотите": немцы возмутились высокомерием украинского посла - РИА Новости, 15.05.2022
"И вы еще в ЕС хотите": немцы возмутились высокомерием украинского посла
Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на опубликованный послом Украины в Германии Андреем Мельником опрос о его деятельности. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:46
2022-05-15T14:32
в мире
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
германия
украина
киев
евросоюз
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на опубликованный послом Украины в Германии Андреем Мельником опрос о его деятельности.Согласно результатам исследования, подавляющее большинство всех респондентов выступили против того, чтобы дипломат оказывал больше влияния на принятие решений в отношениях между Берлином и Киевом. Однако сам Мельник особо выделил лишь пункт о том, что 16,4 процента молодежи (от 18 до 29 лет) такой вариант развития событий поддерживают. При этом посол иронично подчеркнул, что "он всего лишь дипломат".Многих пользователей столь неоправданное высокомерие привело в ярость, а некоторые усомнились, что Украине найдется место в Евросоюзе."Вы антидипломат, Андрей. И поклонник фашизма. Поэтому вам наплевать на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, прямо запрещающую вмешательство во внутренние дела принимающего государства", — подчеркнул Antonio Muñoz Granados."Это ни о чем не говорит, тем более что люди, которые против этого, составляют явное большинство в 80 процентов. Не вижу никакой ценности для вас в том, чтобы делиться этим опросом. В конце концов, вы видите в глупости 16 процентов молодежи стимул продолжать делать то, что вы делаете", — отметил Victor."Они невероятно необразованные и глупые. С такой целевой аудиторией не следует о чем-либо заявлять. Это выглядит так неловко. Вы с таким же успехом могли бы опросить шимпанзе", — пошутила Magdalena Mińska."На самом деле это говорит явно не в пользу немецкой системы образования. Лучше бы мы вложили больше денег в нее, чем впустую тратиться на Украину", — считает Red60."Господи, как можно быть таким высокомерным и отвратительным одновременно? Ты не дипломат, ты просто невыносим", — возмутился Der Bernd."Ну хорошо, а более 70 процентов против. Вы хотите вступить в ЕС и не понимаете, как должна работать демократия? Очень интересно и должно заставить задуматься", — написал Marc."Создайте опрос здесь, в твиттере, и он мгновенно вернет вас к реальности", — предложил Weißt schon."Этот опрос свидетельствует о том, что вы должны покинуть Германию", — подытожили читатели.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как киевские власти отказали в визите президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм beleidigte Leberwurst zu spielen, обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался.
https://ria.ru/20220509/berlin-1787592248.html
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в мире, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, германия, украина, киев, евросоюз
12:46 15.05.2022 (обновлено: 14:32 15.05.2022)
 
"И вы еще в ЕС хотите": немцы возмутились высокомерием украинского посла

Немцев возмутила лживая трактовка послом Украины Мельником результатов опроса о его работе

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на опубликованный послом Украины в Германии Андреем Мельником опрос о его деятельности.
Согласно результатам исследования, подавляющее большинство всех респондентов выступили против того, чтобы дипломат оказывал больше влияния на принятие решений в отношениях между Берлином и Киевом. Однако сам Мельник особо выделил лишь пункт о том, что 16,4 процента молодежи (от 18 до 29 лет) такой вариант развития событий поддерживают. При этом посол иронично подчеркнул, что "он всего лишь дипломат".
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Многих пользователей столь неоправданное высокомерие привело в ярость, а некоторые усомнились, что Украине найдется место в Евросоюзе.
"Вы антидипломат, Андрей. И поклонник фашизма. Поэтому вам наплевать на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, прямо запрещающую вмешательство во внутренние дела принимающего государства", — подчеркнул Antonio Muñoz Granados.
"Это ни о чем не говорит, тем более что люди, которые против этого, составляют явное большинство в 80 процентов. Не вижу никакой ценности для вас в том, чтобы делиться этим опросом. В конце концов, вы видите в глупости 16 процентов молодежи стимул продолжать делать то, что вы делаете", — отметил Victor.
"Они невероятно необразованные и глупые. С такой целевой аудиторией не следует о чем-либо заявлять. Это выглядит так неловко. Вы с таким же успехом могли бы опросить шимпанзе", — пошутила Magdalena Mińska.
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"На самом деле это говорит явно не в пользу немецкой системы образования. Лучше бы мы вложили больше денег в нее, чем впустую тратиться на Украину", — считает Red60.
"Господи, как можно быть таким высокомерным и отвратительным одновременно? Ты не дипломат, ты просто невыносим", — возмутился Der Bernd.
"Ну хорошо, а более 70 процентов против. Вы хотите вступить в ЕС и не понимаете, как должна работать демократия? Очень интересно и должно заставить задуматься", — написал Marc.
"Создайте опрос здесь, в твиттере, и он мгновенно вернет вас к реальности", — предложил Weißt schon.
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Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как киевские власти отказали в визите президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм beleidigte Leberwurst zu spielen, обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался.
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