https://ria.ru/20220515/ukraina-1788641729.html
В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна
В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна - РИА Новости, 15.05.2022
В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна
Заместитель министра финансов Украины Александр Кава заявил, что Украина потеряла половину возможностей по экспорту стали и чугуна, а также утратила способность РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:47
2022-05-15T11:47
2022-05-15T12:08
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заместитель министра финансов Украины Александр Кава заявил, что Украина потеряла половину возможностей по экспорту стали и чугуна, а также утратила способность перерабатывать железную руду."После утраты в Мариуполе "Азовстали" и "Завода имени Ильича" Украина потеряла половину возможностей для экспорта украинской стали и чугуна", - сказал Кава в эфире канала "Украина 24".По его словам, на Украине больше нет возможности перерабатывать железную руду, в связи с чем ее придется отправлять на экспорт необработанной и терять на этом прибыль, так как она "является товаром с меньшей добавленной стоимостью".По его словам, украинская металлургия очень сильно пострадала, для ее восстановления необходимы годы и миллиарды долларов.
https://ria.ru/20220405/maslo-1781922263.html
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РИА Новости
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в мире, украина, мариуполь
11:47 15.05.2022 (обновлено: 12:08 15.05.2022)
В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна
Замглавы Минфина Украины Кава заявил о потере страной половины экспорта стали и чугуна
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заместитель министра финансов Украины Александр Кава заявил, что Украина потеряла половину возможностей по экспорту стали и чугуна, а также утратила способность перерабатывать железную руду.
"После утраты в Мариуполе
"Азовстали" и "Завода имени Ильича" Украина
потеряла половину возможностей для экспорта украинской стали и чугуна", - сказал Кава в эфире канала "Украина 24".
По его словам, на Украине больше нет возможности перерабатывать железную руду, в связи с чем ее придется отправлять на экспорт необработанной и терять на этом прибыль, так как она "является товаром с меньшей добавленной стоимостью".
По его словам, украинская металлургия очень сильно пострадала, для ее восстановления необходимы годы и миллиарды долларов.