https://ria.ru/20220515/ukraina-1788641729.html

В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна

В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна - РИА Новости, 15.05.2022

В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна

Заместитель министра финансов Украины Александр Кава заявил, что Украина потеряла половину возможностей по экспорту стали и чугуна, а также утратила способность РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:47

2022-05-15T11:47

2022-05-15T12:08

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заместитель министра финансов Украины Александр Кава заявил, что Украина потеряла половину возможностей по экспорту стали и чугуна, а также утратила способность перерабатывать железную руду."После утраты в Мариуполе "Азовстали" и "Завода имени Ильича" Украина потеряла половину возможностей для экспорта украинской стали и чугуна", - сказал Кава в эфире канала "Украина 24".По его словам, на Украине больше нет возможности перерабатывать железную руду, в связи с чем ее придется отправлять на экспорт необработанной и терять на этом прибыль, так как она "является товаром с меньшей добавленной стоимостью".По его словам, украинская металлургия очень сильно пострадала, для ее восстановления необходимы годы и миллиарды долларов.

https://ria.ru/20220405/maslo-1781922263.html

https://ria.ru/20220512/selkhozproduktsiya-1788184054.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, мариуполь