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В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна - РИА Новости, 15.05.2022
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В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна
В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна - РИА Новости, 15.05.2022
В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна
Заместитель министра финансов Украины Александр Кава заявил, что Украина потеряла половину возможностей по экспорту стали и чугуна, а также утратила способность РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:47
2022-05-15T12:08
в мире
украина
мариуполь
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заместитель министра финансов Украины Александр Кава заявил, что Украина потеряла половину возможностей по экспорту стали и чугуна, а также утратила способность перерабатывать железную руду."После утраты в Мариуполе "Азовстали" и "Завода имени Ильича" Украина потеряла половину возможностей для экспорта украинской стали и чугуна", - сказал Кава в эфире канала "Украина 24".По его словам, на Украине больше нет возможности перерабатывать железную руду, в связи с чем ее придется отправлять на экспорт необработанной и терять на этом прибыль, так как она "является товаром с меньшей добавленной стоимостью".По его словам, украинская металлургия очень сильно пострадала, для ее восстановления необходимы годы и миллиарды долларов.
https://ria.ru/20220405/maslo-1781922263.html
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в мире, украина, мариуполь
11:47 15.05.2022 (обновлено: 12:08 15.05.2022)
 
В Минфине Украины заявили о потере страной половины экспорта стали и чугуна

Замглавы Минфина Украины Кава заявил о потере страной половины экспорта стали и чугуна

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заместитель министра финансов Украины Александр Кава заявил, что Украина потеряла половину возможностей по экспорту стали и чугуна, а также утратила способность перерабатывать железную руду.
"После утраты в Мариуполе "Азовстали" и "Завода имени Ильича" Украина потеряла половину возможностей для экспорта украинской стали и чугуна", - сказал Кава в эфире канала "Украина 24".
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По его словам, на Украине больше нет возможности перерабатывать железную руду, в связи с чем ее придется отправлять на экспорт необработанной и терять на этом прибыль, так как она "является товаром с меньшей добавленной стоимостью".
По его словам, украинская металлургия очень сильно пострадала, для ее восстановления необходимы годы и миллиарды долларов.
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