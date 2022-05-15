https://ria.ru/20220515/ukraina-1788632869.html

РКК принял более трех тысяч заявок на поиск людей на Украине и в Донбассе

РКК принял более трех тысяч заявок на поиск людей на Украине и в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2022

РКК принял более трех тысяч заявок на поиск людей на Украине и в Донбассе

Специалисты Российского Красного креста (РКК) приняли более 3 тысяч заявок на поиск родственников на Украине и в Донбассе, ведут эту работу совместно с... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T10:20

2022-05-15T10:20

2022-05-15T10:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты Российского Красного креста (РКК) приняли более 3 тысяч заявок на поиск родственников на Украине и в Донбассе, ведут эту работу совместно с Международным комитетом Красного креста, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Она обратилась к гостям юбилейной встречи Российского Красного креста, поздравила всех членов, сотрудников, добровольцев, активистов, помощников и ветеранов организации со 155-летием ее основания. Особенно вице-премьер отметила работу РКК в Донбассе."Специалисты центра розыска и информации Российского Красного креста приняли более 3 тысяч заявок на розыск родственников на Украине и Донбассе. Работа по восстановлению семейных связей ведется совместно с Международным комитетом Красного креста", - отметила Голикова.Она также рассказала, что сотрудники организации собрали и распределили более 900 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса и с Украины, обработали более 15 тысяч обращений на горячую линию."Ваши достижения и заслуги в беззаветном и бескорыстном служении людям широко известны и говорят сами за себя. Спектр вашей гуманитарной деятельности широк и разнообразен. Он включает в себя медицинские услуги и социальную помощь, психологическую и моральную поддержку, защиту, заботу и уход за всеми нуждающимися и попавшими в беду, профилактическую работу", - подчеркнула Голикова.Она пожелала сотрудникам РКК успешно идти намеченным курсом, укреплять уже достигнутые результаты по претворению в жизнь высоких идеалов сострадания, милосердия, гуманизма и добра.

https://ria.ru/20220514/pomosch-1788601746.html

https://ria.ru/20220514/uchitelya-1788466432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, украина, российский красный крест, в мире