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РКК принял более трех тысяч заявок на поиск людей на Украине и в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/ukraina-1788632869.html
РКК принял более трех тысяч заявок на поиск людей на Украине и в Донбассе
РКК принял более трех тысяч заявок на поиск людей на Украине и в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2022
РКК принял более трех тысяч заявок на поиск людей на Украине и в Донбассе
Специалисты Российского Красного креста (РКК) приняли более 3 тысяч заявок на поиск родственников на Украине и в Донбассе, ведут эту работу совместно с... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:20
2022-05-15T10:20
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
российский красный крест
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты Российского Красного креста (РКК) приняли более 3 тысяч заявок на поиск родственников на Украине и в Донбассе, ведут эту работу совместно с Международным комитетом Красного креста, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Она обратилась к гостям юбилейной встречи Российского Красного креста, поздравила всех членов, сотрудников, добровольцев, активистов, помощников и ветеранов организации со 155-летием ее основания. Особенно вице-премьер отметила работу РКК в Донбассе."Специалисты центра розыска и информации Российского Красного креста приняли более 3 тысяч заявок на розыск родственников на Украине и Донбассе. Работа по восстановлению семейных связей ведется совместно с Международным комитетом Красного креста", - отметила Голикова.Она также рассказала, что сотрудники организации собрали и распределили более 900 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса и с Украины, обработали более 15 тысяч обращений на горячую линию."Ваши достижения и заслуги в беззаветном и бескорыстном служении людям широко известны и говорят сами за себя. Спектр вашей гуманитарной деятельности широк и разнообразен. Он включает в себя медицинские услуги и социальную помощь, психологическую и моральную поддержку, защиту, заботу и уход за всеми нуждающимися и попавшими в беду, профилактическую работу", - подчеркнула Голикова.Она пожелала сотрудникам РКК успешно идти намеченным курсом, укреплять уже достигнутые результаты по претворению в жизнь высоких идеалов сострадания, милосердия, гуманизма и добра.
https://ria.ru/20220514/pomosch-1788601746.html
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донбасс, украина, российский красный крест, в мире
10:20 15.05.2022
 
РКК принял более трех тысяч заявок на поиск людей на Украине и в Донбассе

Российский Красный крест принял более трех тысяч заявок на поиск людей на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники международного комитета Красного креста разгружают гуманитарную помощь в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
Сотрудники международного комитета Красного креста разгружают гуманитарную помощь в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники международного комитета Красного креста разгружают гуманитарную помощь в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты Российского Красного креста (РКК) приняли более 3 тысяч заявок на поиск родственников на Украине и в Донбассе, ведут эту работу совместно с Международным комитетом Красного креста, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Она обратилась к гостям юбилейной встречи Российского Красного креста, поздравила всех членов, сотрудников, добровольцев, активистов, помощников и ветеранов организации со 155-летием ее основания. Особенно вице-премьер отметила работу РКК в Донбассе.
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"Специалисты центра розыска и информации Российского Красного креста приняли более 3 тысяч заявок на розыск родственников на Украине и Донбассе. Работа по восстановлению семейных связей ведется совместно с Международным комитетом Красного креста", - отметила Голикова.
Она также рассказала, что сотрудники организации собрали и распределили более 900 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса и с Украины, обработали более 15 тысяч обращений на горячую линию.
"Ваши достижения и заслуги в беззаветном и бескорыстном служении людям широко известны и говорят сами за себя. Спектр вашей гуманитарной деятельности широк и разнообразен. Он включает в себя медицинские услуги и социальную помощь, психологическую и моральную поддержку, защиту, заботу и уход за всеми нуждающимися и попавшими в беду, профилактическую работу", - подчеркнула Голикова.
Она пожелала сотрудникам РКК успешно идти намеченным курсом, укреплять уже достигнутые результаты по претворению в жизнь высоких идеалов сострадания, милосердия, гуманизма и добра.
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