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В Эстонии 16 мая начнутся учения с участием военнослужащих стран НАТО
В Эстонии 16 мая начнутся учения с участием военнослужащих стран НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
В Эстонии 16 мая начнутся учения с участием военнослужащих стран НАТО
Масштабные учения Siil 2022 ("Еж" 2022) с участием почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из стран НАТО и партнеров альянса, в понедельник,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:55
2022-05-15T15:55
2022-05-15T15:55
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая - РИА Новости. Масштабные учения Siil 2022 ("Еж" 2022) с участием почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из стран НАТО и партнеров альянса, в понедельник, 16 мая начнутся в Эстонии, сообщил Главный штаб Сил обороны страны."Учения "Еж" пройдут с 16 мая по 3 июня, в них примут участие почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из 10 стран НАТО и партнеров альянса. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы",- говорится в сообщении.Учения пройдут, в основном на юго-востоке страны и на Центральном полигоне Сил обороны. В них будут задействованы 1-я и 2-я пехотные бригады, подразделения киберкомандования, командования специальных операций, службы тыла, члены военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны"), а также ВВС, ВМС и подразделения союзников и партнеров альянса."Еж" - это крупнейшие учения Сил обороны Эстонии. Ранее они проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.
https://ria.ru/20220411/nato-1782888693.html
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в мире, нато, эстония
В Эстонии 16 мая начнутся учения с участием военнослужащих стран НАТО
В Эстонии 16 мая начнутся масштабные учения с участием военнослужащих стран НАТО
ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая - РИА Новости. Масштабные учения Siil 2022 ("Еж" 2022) с участием почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из стран НАТО и партнеров альянса, в понедельник, 16 мая начнутся в Эстонии, сообщил Главный штаб Сил обороны страны.
"Учения "Еж" пройдут с 16 мая по 3 июня, в них примут участие почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из 10 стран НАТО
и партнеров альянса. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы",- говорится в сообщении.
Учения пройдут, в основном на юго-востоке страны и на Центральном полигоне Сил обороны. В них будут задействованы 1-я и 2-я пехотные бригады, подразделения киберкомандования, командования специальных операций, службы тыла, члены военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны"), а также ВВС, ВМС и подразделения союзников и партнеров альянса.
"Еж" - это крупнейшие учения Сил обороны Эстонии
. Ранее они проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.