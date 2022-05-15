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В Эстонии 16 мая начнутся учения с участием военнослужащих стран НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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В Эстонии 16 мая начнутся учения с участием военнослужащих стран НАТО
В Эстонии 16 мая начнутся учения с участием военнослужащих стран НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
В Эстонии 16 мая начнутся учения с участием военнослужащих стран НАТО
Масштабные учения Siil 2022 ("Еж" 2022) с участием почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из стран НАТО и партнеров альянса, в понедельник,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:55
2022-05-15T15:55
в мире
нато
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая - РИА Новости. Масштабные учения Siil 2022 ("Еж" 2022) с участием почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из стран НАТО и партнеров альянса, в понедельник, 16 мая начнутся в Эстонии, сообщил Главный штаб Сил обороны страны."Учения "Еж" пройдут с 16 мая по 3 июня, в них примут участие почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из 10 стран НАТО и партнеров альянса. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы",- говорится в сообщении.Учения пройдут, в основном на юго-востоке страны и на Центральном полигоне Сил обороны. В них будут задействованы 1-я и 2-я пехотные бригады, подразделения киберкомандования, командования специальных операций, службы тыла, члены военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны"), а также ВВС, ВМС и подразделения союзников и партнеров альянса."Еж" - это крупнейшие учения Сил обороны Эстонии. Ранее они проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.
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в мире, нато, эстония
15:55 15.05.2022
 
В Эстонии 16 мая начнутся учения с участием военнослужащих стран НАТО

В Эстонии 16 мая начнутся масштабные учения с участием военнослужащих стран НАТО

CC0 / SHAPE NATO / Exercise SiilУчения Siil-2018 в Эстонии
Учения Siil-2018 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
CC0 / SHAPE NATO / Exercise Siil
Учения Siil-2018 в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая - РИА Новости. Масштабные учения Siil 2022 ("Еж" 2022) с участием почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из стран НАТО и партнеров альянса, в понедельник, 16 мая начнутся в Эстонии, сообщил Главный штаб Сил обороны страны.
"Учения "Еж" пройдут с 16 мая по 3 июня, в них примут участие почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из 10 стран НАТО и партнеров альянса. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы",- говорится в сообщении.
Учения пройдут, в основном на юго-востоке страны и на Центральном полигоне Сил обороны. В них будут задействованы 1-я и 2-я пехотные бригады, подразделения киберкомандования, командования специальных операций, службы тыла, члены военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны"), а также ВВС, ВМС и подразделения союзников и партнеров альянса.
"Еж" - это крупнейшие учения Сил обороны Эстонии. Ранее они проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 12:52
В Эстонии начались учения международного батальона НАТО
 
В миреНАТОЭстония
 
 
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