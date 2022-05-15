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В Воронеже потушили пожар на территории бывших складов - РИА Новости, 15.05.2022
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В Воронеже потушили пожар на территории бывших складов
В Воронеже потушили пожар на территории бывших складов - РИА Новости, 15.05.2022
В Воронеже потушили пожар на территории бывших складов
Пожарные ликвидировали возгорание площадью 100 квадратных метров на территории бывших складов в Воронеже, сообщил в воскресенье журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:23
2022-05-15T14:23
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 100 квадратных метров на территории бывших складов в Воронеже, сообщил в воскресенье журналистам представитель ГУМЧС по региону.Информация о пожаре в Юго-Западном микрорайоне города поступила в 12.45 мск. По предварительной информации ГУМЧС, произошло возгорание досок и строительного мусора на площади около 100 квадратных метров на территории бывших складов на улице Матросова."Ликвидация в 13.21 (мск)", - говорится в сообщении представителя ГУМЧС.На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. В результате пожара никто не пострадал.
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происшествия, воронеж
14:23 15.05.2022
 
В Воронеже потушили пожар на территории бывших складов

В Воронеже потушили возгорание площадью 100 квадратных метров на территории бывших складов

© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник" / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник"
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Пожарная машина. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 100 квадратных метров на территории бывших складов в Воронеже, сообщил в воскресенье журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Информация о пожаре в Юго-Западном микрорайоне города поступила в 12.45 мск. По предварительной информации ГУМЧС, произошло возгорание досок и строительного мусора на площади около 100 квадратных метров на территории бывших складов на улице Матросова.
"Ликвидация в 13.21 (мск)", - говорится в сообщении представителя ГУМЧС.
На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. В результате пожара никто не пострадал.
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