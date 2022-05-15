https://ria.ru/20220515/tushenie-1788656795.html

В Воронеже потушили пожар на территории бывших складов

В Воронеже потушили пожар на территории бывших складов - РИА Новости, 15.05.2022

В Воронеже потушили пожар на территории бывших складов

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 100 квадратных метров на территории бывших складов в Воронеже, сообщил в воскресенье журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:23

2022-05-15T14:23

2022-05-15T14:23

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 100 квадратных метров на территории бывших складов в Воронеже, сообщил в воскресенье журналистам представитель ГУМЧС по региону.Информация о пожаре в Юго-Западном микрорайоне города поступила в 12.45 мск. По предварительной информации ГУМЧС, произошло возгорание досок и строительного мусора на площади около 100 квадратных метров на территории бывших складов на улице Матросова."Ликвидация в 13.21 (мск)", - говорится в сообщении представителя ГУМЧС.На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. В результате пожара никто не пострадал.

https://ria.ru/20220514/irkutsk-1788525209.html

воронеж

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж