https://ria.ru/20220515/terroristy-1788612266.html

Эксперт: поставляемое Украине западное оружие может оказаться у террористов

Эксперт: поставляемое Украине западное оружие может оказаться у террористов - РИА Новости, 15.05.2022

Эксперт: поставляемое Украине западное оружие может оказаться у террористов

Поставляемое Украине странами Запада оружие может оказаться в руках террористов или привести к появлению новых террористических организаций, заявили РИА Новости РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T01:04

2022-05-15T01:04

2022-05-15T01:06

специальная военная операция на украине

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БАГДАД, 15 мая - РИА Новости. Поставляемое Украине странами Запада оружие может оказаться в руках террористов или привести к появлению новых террористических организаций, заявили РИА Новости иракские эксперты по безопасности.По мнению Акилы ат-Тайи, специализирующегося на исследованиях в области безопасности, помимо того, что поставляемое США и странами НАТО Украине оружие "подливает масла в огонь", эти поставки могут привести к укреплению террористических группировок, таких как "Исламское государство"*. В качестве примера собеседник агентства привел события 2014 года, когда ИГ*, захватившее к тому моменту города на севере и западе Ирака, овладело большим количеством американской военной техники и оружия, оставленного на военных базах.Другой иракский военный эксперт Джалил Халаф отметил, что оружие, поставляемое США Украине, является "опасностью, которая будет угрожать всему миру"."Америка отправила Украине много оружия и так называемых неонацистских добровольцев. Сам факт этого представляет большую опасность не только для этих стран, но и для всего мира, потому что никто не исключает, что это оружие может достаться экстремистам или даже ИГ*", - сказал он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220514/oruzhie-1788473649.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/ukraina-1788605588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, ирак, в мире