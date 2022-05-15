https://ria.ru/20220515/strelok-1788709474.html
Психиатры проверяли стрелка из Буффало год назад, сообщила полиция
Психиатры проверяли стрелка из Буффало год назад, сообщила полиция - РИА Новости, 15.05.2022
Психиатры проверяли стрелка из Буффало год назад, сообщила полиция
Предполагаемый убийца 10 человек в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк попадал в поле зрении правоохранителей из-за угроз, год назад его отправили на проверку РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T22:55
2022-05-15T22:55
2022-05-15T22:55
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Предполагаемый убийца 10 человек в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк попадал в поле зрении правоохранителей из-за угроз, год назад его отправили на проверку психики, сообщает полиция."Это было в июне прошлого года. Насколько я знаю, это была угроза в общем – не направленная на конкретное лицо или место. Она не относилась к расовой теме", - сообщил на пресс-конференции шеф полиции Буффало Джозеф Грамалиа.По его словам, тогда юношу отправили на психиатрическую экспертизу, он провел в медучреждении один день, после проведения экспертизы его отпустили."Полиция штата отреагировала. Они разобрались, провели беседу с субъектом и посчитали, что на тот момент было бы верным отправить его на проверку психического здоровья", - указал он.Представитель ФБР в свою очередь указал, что задержанный не находился под наблюдением ведомства.Как сообщалось ранее, 18-летнего американца задержали по подозрению в стрельбе на территории супермаркета. Жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое, сообщали местные СМИ. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.Президент США Джо Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.
https://ria.ru/20220515/terrorizm-1788616850.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, баффало, джо байден
Психиатры проверяли стрелка из Буффало год назад, сообщила полиция
В полиции сообщили, что психиатры проверяли стрелка из Буффало год назад
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Предполагаемый убийца 10 человек в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк попадал в поле зрении правоохранителей из-за угроз, год назад его отправили на проверку психики, сообщает полиция.
"Это было в июне прошлого года. Насколько я знаю, это была угроза в общем – не направленная на конкретное лицо или место. Она не относилась к расовой теме", - сообщил на пресс-конференции шеф полиции Буффало Джозеф Грамалиа.
По его словам, тогда юношу отправили на психиатрическую экспертизу, он провел в медучреждении один день, после проведения экспертизы его отпустили.
"Полиция штата отреагировала. Они разобрались, провели беседу с субъектом и посчитали, что на тот момент было бы верным отправить его на проверку психического здоровья", - указал он.
Представитель ФБР
в свою очередь указал, что задержанный не находился под наблюдением ведомства.
Как сообщалось ранее, 18-летнего американца задержали по подозрению в стрельбе на территории супермаркета. Жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое, сообщали местные СМИ. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.
Президент США Джо Байден
в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.