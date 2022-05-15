Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/standarty-1788679139.html
Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов
Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов - РИА Новости, 15.05.2022
Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов
"Евровидение" является инструментом продвижения не культурных ценностей, а двойных стандартов, победе Украины не помешали даже грубые нарушения правил, сообщил... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:34
2022-05-15T17:36
евровидение-2022
леонид слуцкий (политик)
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775671393_0:52:3256:1884_1920x0_80_0_0_049132f742a7e9a85246d700c774d795.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Евровидение" является инструментом продвижения не культурных ценностей, а двойных стандартов, победе Украины не помешали даже грубые нарушения правил, сообщил глава комитета Госдумы по международным дела Леонид Слуцкий в своем телеграмм-канале."Евровидение" было и есть инструментом продвижения далеко не "культурных ценностей", а все тех же европейских двойных стандартов и однобоких подходов", — написал он.Слуцкий добавил, что победе украинской группы Kalush Orchestra не помешали даже грубые нарушения правил конкурса в виде политических лозунгов со сцены, которые организаторы назвали гуманитарным жестом."Так называемой "победе" не помешала даже такое прямое нарушение правил конкурса, как призывы украинской группы со сцены "Помогите Мариуполю, помогите Азовстали", ведь политические демарши на конкурсе строго запрещены", — уточнил он.По словам Слуцкого, он не жалеет о том, что Россия не участвует в конкурсе."Вопрос теперь: жалеете ли вы, что Россия перестала быть участницей этого шабаша? Лично я - ни разу", - заключил он.
https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788666263.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775671393_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_e699fa4b14c3383387cacaf9c23a574a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евровидение-2022, леонид слуцкий (политик), украина, европа
17:34 15.05.2022 (обновлено: 17:36 15.05.2022)
 
Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов

Леонид Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Евровидение" является инструментом продвижения не культурных ценностей, а двойных стандартов, победе Украины не помешали даже грубые нарушения правил, сообщил глава комитета Госдумы по международным дела Леонид Слуцкий в своем телеграмм-канале.
"Евровидение" было и есть инструментом продвижения далеко не "культурных ценностей", а все тех же европейских двойных стандартов и однобоких подходов", — написал он.
Слуцкий добавил, что победе украинской группы Kalush Orchestra не помешали даже грубые нарушения правил конкурса в виде политических лозунгов со сцены, которые организаторы назвали гуманитарным жестом.
"Так называемой "победе" не помешала даже такое прямое нарушение правил конкурса, как призывы украинской группы со сцены "Помогите Мариуполю, помогите Азовстали", ведь политические демарши на конкурсе строго запрещены", — уточнил он.
По словам Слуцкого, он не жалеет о том, что Россия не участвует в конкурсе.
"Вопрос теперь: жалеете ли вы, что Россия перестала быть участницей этого шабаша? Лично я - ни разу", - заключил он.
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни Евровидение - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 15:55Шоубиз
"Мы — ужасная публика": немцев возмутила победа Украины на Евровидении
 
Евровидение-2022Леонид Слуцкий (политик)УкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала