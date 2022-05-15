https://ria.ru/20220515/standarty-1788679139.html
Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов
Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов - РИА Новости, 15.05.2022
Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов
"Евровидение" является инструментом продвижения не культурных ценностей, а двойных стандартов, победе Украины не помешали даже грубые нарушения правил, сообщил... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:34
2022-05-15T17:34
2022-05-15T17:36
евровидение-2022
леонид слуцкий (политик)
украина
европа
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Евровидение" является инструментом продвижения не культурных ценностей, а двойных стандартов, победе Украины не помешали даже грубые нарушения правил, сообщил глава комитета Госдумы по международным дела Леонид Слуцкий в своем телеграмм-канале."Евровидение" было и есть инструментом продвижения далеко не "культурных ценностей", а все тех же европейских двойных стандартов и однобоких подходов", — написал он.Слуцкий добавил, что победе украинской группы Kalush Orchestra не помешали даже грубые нарушения правил конкурса в виде политических лозунгов со сцены, которые организаторы назвали гуманитарным жестом."Так называемой "победе" не помешала даже такое прямое нарушение правил конкурса, как призывы украинской группы со сцены "Помогите Мариуполю, помогите Азовстали", ведь политические демарши на конкурсе строго запрещены", — уточнил он.По словам Слуцкого, он не жалеет о том, что Россия не участвует в конкурсе."Вопрос теперь: жалеете ли вы, что Россия перестала быть участницей этого шабаша? Лично я - ни разу", - заключил он.
https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788666263.html
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евровидение-2022, леонид слуцкий (политик), украина, европа
17:34 15.05.2022 (обновлено: 17:36 15.05.2022)
Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов
Леонид Слуцкий назвал Евровидение инструментом продвижения двойных стандартов
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
"Евровидение" является инструментом продвижения не культурных ценностей, а двойных стандартов, победе Украины не помешали даже грубые нарушения правил, сообщил глава комитета Госдумы по международным дела Леонид Слуцкий в своем телеграмм
-канале.
"Евровидение" было и есть инструментом продвижения далеко не "культурных ценностей", а все тех же европейских двойных стандартов и однобоких подходов", — написал он.
Слуцкий добавил, что победе украинской группы Kalush Orchestra не помешали даже грубые нарушения правил конкурса в виде политических лозунгов со сцены, которые организаторы назвали гуманитарным жестом.
"Так называемой "победе" не помешала даже такое прямое нарушение правил конкурса, как призывы украинской группы со сцены "Помогите Мариуполю, помогите Азовстали", ведь политические демарши на конкурсе строго запрещены", — уточнил он.
По словам Слуцкого, он не жалеет о том, что Россия
не участвует в конкурсе.
"Вопрос теперь: жалеете ли вы, что Россия перестала быть участницей этого шабаша? Лично я - ни разу", - заключил он.