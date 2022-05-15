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Посольство США в Киеве скоро заработает, заявил Блинкен
Посольство США в Киеве скоро заработает, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.05.2022
Посольство США в Киеве скоро заработает, заявил Блинкен
Посольство США в Киеве возобновит работу "очень скоро", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:49
2022-05-15T16:49
2022-05-15T16:49
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Посольство США в Киеве возобновит работу "очень скоро", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Как он сказал журналистам, часть дипломатов вернулась в Киев. "Мы продолжим работу очень скоро", - сказал Блинкен.Он отметил, что рассчитывает на скорое утверждение номинированной на пост посла на Украине Бриджит Бринк, а также на поддержку сенатом закона о выделении помощи Украине в размере около 40 млрд долларов, "чтобы ее поток не останавливался".
https://ria.ru/20220514/posolstvo-1788510840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бриджит бринк, киев, украина
Посольство США в Киеве скоро заработает, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен заявил, что посольство США в Киеве скоро заработает