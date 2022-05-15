https://ria.ru/20220515/ssha-1788673855.html

Посольство США в Киеве скоро заработает, заявил Блинкен

Посольство США в Киеве скоро заработает, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.05.2022

Посольство США в Киеве скоро заработает, заявил Блинкен

Посольство США в Киеве возобновит работу "очень скоро", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:49

2022-05-15T16:49

2022-05-15T16:49

в мире

бриджит бринк

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Посольство США в Киеве возобновит работу "очень скоро", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Как он сказал журналистам, часть дипломатов вернулась в Киев. "Мы продолжим работу очень скоро", - сказал Блинкен.Он отметил, что рассчитывает на скорое утверждение номинированной на пост посла на Украине Бриджит Бринк, а также на поддержку сенатом закона о выделении помощи Украине в размере около 40 млрд долларов, "чтобы ее поток не останавливался".

https://ria.ru/20220514/posolstvo-1788510840.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бриджит бринк, киев, украина