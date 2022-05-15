Эксперт рассказала, какие меры позволят продлить срок службы смартфонов
Эксперт Рудая предупредила об опасности загрузки ПО на смартфоны с ненадежных ресурсов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует на смартфон один из экспонатов на ярмарке современного искусства "Art Russia Fair 2022" в выставочном центре "Гостиный двор" в Москве
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Программы-майнеры загружают мощности смартфонов и компьютеров на 100%, что замедляет скорость и плохо влияет на железо. Они, как и другое вредоносное ПО, могут быть встроены в обновления для браузера, поэтому не стоит забывать о методах защиты устройства, рассказала агентству “Прайм” менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании “Инфосистемы Джет” Екатерина Рудая.
“В первую очередь стоит с вниманием относиться к источникам загрузки новых файлов на смартфон. В текущей ситуации, с учетом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадежных источников”, - рассказала она.
Важно загружать все необходимые файлы лишь из первоисточников, например, с официальных сайтов компаний, проверять их с помощью антивируса и обновлять операционные системы вовремя. Неиспользуемые приложения лучше удалить, советует эксперт.