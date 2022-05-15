Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, какие меры позволят продлить срок службы смартфонов - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/srok-1788614152.html
Эксперт рассказала, какие меры позволят продлить срок службы смартфонов
Эксперт рассказала, какие меры позволят продлить срок службы смартфонов - РИА Новости, 15.05.2022
Эксперт рассказала, какие меры позволят продлить срок службы смартфонов
Программы-майнеры загружают мощности смартфонов и компьютеров на 100%, что замедляет скорость и плохо влияет на железо. Они, как и другое вредоносное ПО, могут... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T03:18
2022-05-15T03:18
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248754_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc085319083c78fb592e4783f34804e1.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Программы-майнеры загружают мощности смартфонов и компьютеров на 100%, что замедляет скорость и плохо влияет на железо. Они, как и другое вредоносное ПО, могут быть встроены в обновления для браузера, поэтому не стоит забывать о методах защиты устройства, рассказала агентству “Прайм” менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании “Инфосистемы Джет” Екатерина Рудая.Важно загружать все необходимые файлы лишь из первоисточников, например, с официальных сайтов компаний, проверять их с помощью антивируса и обновлять операционные системы вовремя. Неиспользуемые приложения лучше удалить, советует эксперт.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248754_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_dff373f06dc4f987f8d424e9ad97cd43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии
03:18 15.05.2022
 
Эксперт рассказала, какие меры позволят продлить срок службы смартфонов

Эксперт Рудая предупредила об опасности загрузки ПО на смартфоны с ненадежных ресурсов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует на смартфон один из экспонатов на ярмарке современного искусства "Art Russia Fair 2022" в выставочном центре "Гостиный двор" в Москве
Посетительница фотографирует на смартфон один из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Программы-майнеры загружают мощности смартфонов и компьютеров на 100%, что замедляет скорость и плохо влияет на железо. Они, как и другое вредоносное ПО, могут быть встроены в обновления для браузера, поэтому не стоит забывать о методах защиты устройства, рассказала агентству “Прайм” менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании “Инфосистемы Джет” Екатерина Рудая.

“В первую очередь стоит с вниманием относиться к источникам загрузки новых файлов на смартфон. В текущей ситуации, с учетом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадежных источников”, - рассказала она.

Важно загружать все необходимые файлы лишь из первоисточников, например, с официальных сайтов компаний, проверять их с помощью антивируса и обновлять операционные системы вовремя. Неиспользуемые приложения лучше удалить, советует эксперт.
 
Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала