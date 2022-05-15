https://ria.ru/20220515/srok-1788614152.html

Эксперт рассказала, какие меры позволят продлить срок службы смартфонов

Эксперт рассказала, какие меры позволят продлить срок службы смартфонов - РИА Новости, 15.05.2022

Эксперт рассказала, какие меры позволят продлить срок службы смартфонов

Программы-майнеры загружают мощности смартфонов и компьютеров на 100%, что замедляет скорость и плохо влияет на железо. Они, как и другое вредоносное ПО, могут... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T03:18

2022-05-15T03:18

2022-05-15T03:18

технологии

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Программы-майнеры загружают мощности смартфонов и компьютеров на 100%, что замедляет скорость и плохо влияет на железо. Они, как и другое вредоносное ПО, могут быть встроены в обновления для браузера, поэтому не стоит забывать о методах защиты устройства, рассказала агентству “Прайм” менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании “Инфосистемы Джет” Екатерина Рудая.Важно загружать все необходимые файлы лишь из первоисточников, например, с официальных сайтов компаний, проверять их с помощью антивируса и обновлять операционные системы вовремя. Неиспользуемые приложения лучше удалить, советует эксперт.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии