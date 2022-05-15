https://ria.ru/20220515/spetsoperatsiya-1788703789.html

День 81-й: обстрел Белгородской области, запрещенные мины в Донбассе

День 81-й: обстрел Белгородской области, запрещенные мины в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2022

День 81-й: обстрел Белгородской области, запрещенные мины в Донбассе

Украинские войска вновь обстреляли посёлок Белгородской области, также стало известно о минировании территории в Донбассе запрещенными Женевской конвенцией... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T21:14

2022-05-15T21:14

2022-05-15T21:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли посёлок Белгородской области, также стало известно о минировании территории в Донбассе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииВКС России в течение прошлой ночи поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, заявило Минобороны РФ. Также были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области.Кроме того, в Херсонской и Харьковской областях перехвачены тактическая ракета "Точка-У", 11 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".Минирование территорийУкраинские войска при отходе минируют территории в Донбассе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами, сообщили в Международном противоминном центре Вооруженных сил России.Речь идет о фугасных минах ПМН-2 (Украина еще в 2005 г ратифицировала конвенцию о запрете). "Установлены они в хаотичном порядке и встречаются в самых неожиданных местах", - рассказал специалист Центра, отмечая, что мины находят даже там, где гуляют дети.Также, по данным Народной милиции ЛНР, украинские войска при отступлении заминировали крупный химический завод "Заря" в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки. В случае реализации замысла в зоне опасного заражения оказалось бы более 300 тысяч мирных граждан. Подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв.Помимо этого, следователи СК РФ определили Широкино в ДНР как место преступления украинских боевиков по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.Следователи совместно с главой поселка Широкино провели осмотр места преступления украинских боевиков. По словам представителя местной власти, от действий вооруженных сил Украины повреждено 100% жилого фонда и объектов инфраструктуры Широкино. Следственные действия проводились в рамках открытого уголовного дела в отношении украинских боевиков по статье о незаконных методах ведения войны. В ходе осмотра была проведена фиксация доказательств, поврежденных строений и аэросъемка местности.Обстрелы Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины, один человек пострадал, получил осколочное ранение.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела. Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разминирование укрепрайона ВСУ в городе Счастье Российские военные показали, как разминировали укрепрайон украинских войск в освобожденном Счастье. Боевики оставили после себя опасные ловушки. 2022-05-15T21:14 true PT1M16S

Запрещенные Женевской конвенцией мины, которые оставляют украинские войска Украинские войска при отходе минируют территории в Донбассе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами, рассказали в противоминном центре ВС РФ. Речь идет о фугасных минах ПМН-2 (Украина еще в 2005 г ратифицировала конвенцию о запрете). «Установлены они в хаотичном порядке и встречаются в самых неожиданных местах», - рассказывает специалист, отмечая, что мины находят даже там, где гуляют дети. 2022-05-15T21:14 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины