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Ракетные войска уничтожили 123 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/spetsoperatsiya-1788635462.html
Ракетные войска уничтожили 123 района сосредоточения живой силы ВСУ
Ракетные войска уничтожили 123 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 15.05.2022
Ракетные войска уничтожили 123 района сосредоточения живой силы ВСУ
Российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских войск и 13 артиллерийских батарей, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:52
2022-05-15T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
донбасс
сумская область
зрк с-300
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских войск и 13 артиллерийских батарей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях", — заявил он.В результате ударов убиты до 150 националистов и выведено из строя 26 единиц военной техники.Российская авиация за ночь поразила четыре склада с боеприпасами ВСУ. Уничтожены также две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост в Сумской области.В свою очередь, средства ПВО ликвидировали 15 беспилотников противника и перехватили тактическую ракету "Точка-У" и 11 снарядов РСЗО "Смерч".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/bespilotnik-1788635266.html
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских войск и 13 артиллерийских батарей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях", — заявил он.
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в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, донбасс, сумская область, зрк с-300
10:52 15.05.2022 (обновлено: 11:43 15.05.2022)
 
Ракетные войска уничтожили 123 района сосредоточения живой силы ВСУ

Минобороны: российские ракетные войска уничтожили 123 района сосредоточения живой силы ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских войск и 13 артиллерийских батарей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях", — заявил он.
В результате ударов убиты до 150 националистов и выведено из строя 26 единиц военной техники.
Российская авиация за ночь поразила четыре склада с боеприпасами ВСУ. Уничтожены также две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост в Сумской области.
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 10:50
Российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников
В свою очередь, средства ПВО ликвидировали 15 беспилотников противника и перехватили тактическую ракету "Точка-У" и 11 снарядов РСЗО "Смерч".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаДонбассСумская областьЗРК С-300
 
 
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