10:52 15.05.2022 (обновлено: 11:43 15.05.2022)
Ракетные войска уничтожили 123 района сосредоточения живой силы ВСУ
Минобороны: российские ракетные войска уничтожили 123 района сосредоточения живой силы ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении
Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских войск и 13 артиллерийских батарей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях", — заявил он.
В результате ударов убиты до 150 националистов и выведено из строя 26 единиц военной техники.
Российская авиация за ночь поразила четыре склада с боеприпасами ВСУ. Уничтожены также две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост в Сумской области.
Вчера, 10:50Российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников
В свою очередь, средства ПВО ликвидировали 15 беспилотников противника и перехватили тактическую ракету "Точка-У" и 11 снарядов РСЗО "Смерч".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.