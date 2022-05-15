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ВКС поразили два пункта управления украинских войск - РИА Новости, 15.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС поразили два пункта управления украинских войск
ВКС поразили два пункта управления украинских войск - РИА Новости, 15.05.2022
ВКС поразили два пункта управления украинских войск
Авиация РФ в течение ночи высокоточными ракетами поразила четыре склада боеприпасов войск Украины, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:49
2022-05-15T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
запорожье
константиновка
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Авиация РФ в течение ночи высокоточными ракетами поразила четыре склада боеприпасов войск Украины, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - сказал генерал.Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В том числе "уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области", уточнил Конашенков.
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украина
россия
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских войск и 13 артиллерийских батарей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях", — заявил он.
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в мире, украина, россия, запорожье, константиновка, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, зрк с-300
10:49 15.05.2022 (обновлено: 11:43 15.05.2022)
 
ВКС поразили два пункта управления украинских войск

Минобороны: ВКС поразили два пункта управления и четыре склада украинских войск

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск крылатой ракеты
Запуск крылатой ракеты
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Авиация РФ в течение ночи высокоточными ракетами поразила четыре склада боеприпасов войск Украины, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - сказал генерал.
Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В том числе "уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области", уточнил Конашенков.
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Вчера, 10:52Специальная военная операция на Украине
Ракетные войска уничтожили 123 района сосредоточения живой силы ВСУ
 
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