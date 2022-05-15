https://ria.ru/20220515/spetsoperatsiya-1788635135.html

ВКС поразили два пункта управления украинских войск

ВКС поразили два пункта управления украинских войск - РИА Новости, 15.05.2022

ВКС поразили два пункта управления украинских войск

Авиация РФ в течение ночи высокоточными ракетами поразила четыре склада боеприпасов войск Украины, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T10:49

2022-05-15T10:49

2022-05-15T11:43

специальная военная операция на украине

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россия

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константиновка

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Авиация РФ в течение ночи высокоточными ракетами поразила четыре склада боеприпасов войск Украины, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - сказал генерал.Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В том числе "уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области", уточнил Конашенков.

https://ria.ru/20220515/spetsoperatsiya-1788635462.html

украина

россия

запорожье

константиновка

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Дарья Буймова

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Утренний брифинг Игоря Конашенкова Российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских войск и 13 артиллерийских батарей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях", — заявил он. 2022-05-15T10:49 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, запорожье, константиновка, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, зрк с-300