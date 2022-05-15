https://ria.ru/20220515/spetsoperatsiya-1788634423.html
Российская авиация уничтожила 32 района сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация уничтожила 32 района сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 15.05.2022
Российская авиация уничтожила 32 района сосредоточения живой силы ВСУ
Авиацией РФ нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:46
2022-05-15T10:46
2022-05-15T11:43
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Авиацией РФ нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В том числе "уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области", уточнил Конашенков.
https://ria.ru/20220515/spetsoperatsiya-1788635462.html
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских войск и 13 артиллерийских батарей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях", — заявил он.
2022-05-15T10:46
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, вооруженные силы украины, зрк с-300
10:46 15.05.2022 (обновлено: 11:43 15.05.2022)
Российская авиация уничтожила 32 района сосредоточения живой силы ВСУ
Минобороны: российская авиация уничтожила 32 района сосредоточения живой силы ВСУ