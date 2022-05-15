https://ria.ru/20220515/sostoyanie-1788618159.html

В Приморье рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве снаряда

В Приморье рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве снаряда - РИА Новости, 15.05.2022

В Приморье рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве снаряда

Состояние пострадавшего при взрыве снаряда в приморском Уссурийске остается стабильным, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T04:31

2022-05-15T04:31

2022-05-15T04:32

происшествия

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Состояние пострадавшего при взрыве снаряда в приморском Уссурийске остается стабильным, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.В субботу представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв артиллерийского снаряда произошел в Уссурийске при разгрузке металлолома на пункте приема, один человек погиб, двое госпитализированы. В минздраве Приморья РИА Новости уточнили, что один пострадавший госпитализирован с ранением спины, его состояние ближе к удовлетворительному.Ранее представитель прокуратуры Приморья сообщал РИА Новости, что снаряд, который взорвался в пункте приема металла в Уссурийске, был найден тремя пострадавшими на территории бывшей воинской части. Уссурийская городская прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20220512/vzryv-1788053221.html

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, уссурийск