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В Приморье рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве снаряда - РИА Новости, 15.05.2022
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В Приморье рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве снаряда
В Приморье рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве снаряда - РИА Новости, 15.05.2022
В Приморье рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве снаряда
Состояние пострадавшего при взрыве снаряда в приморском Уссурийске остается стабильным, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T04:31
2022-05-15T04:32
происшествия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Состояние пострадавшего при взрыве снаряда в приморском Уссурийске остается стабильным, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.В субботу представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв артиллерийского снаряда произошел в Уссурийске при разгрузке металлолома на пункте приема, один человек погиб, двое госпитализированы. В минздраве Приморья РИА Новости уточнили, что один пострадавший госпитализирован с ранением спины, его состояние ближе к удовлетворительному.Ранее представитель прокуратуры Приморья сообщал РИА Новости, что снаряд, который взорвался в пункте приема металла в Уссурийске, был найден тремя пострадавшими на территории бывшей воинской части. Уссурийская городская прокуратура начала проверку.
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происшествия, уссурийск
04:31 15.05.2022 (обновлено: 04:32 15.05.2022)
 
В Приморье рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве снаряда

Состояние пострадавшего при взрыве снаряда в Уссурийске остается стабильным

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Состояние пострадавшего при взрыве снаряда в приморском Уссурийске остается стабильным, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
В субботу представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв артиллерийского снаряда произошел в Уссурийске при разгрузке металлолома на пункте приема, один человек погиб, двое госпитализированы. В минздраве Приморья РИА Новости уточнили, что один пострадавший госпитализирован с ранением спины, его состояние ближе к удовлетворительному.
"Состояние (пострадавшего при взрыве снаряда - ред.) стабильное", - сообщил собеседник агентства.
Ранее представитель прокуратуры Приморья сообщал РИА Новости, что снаряд, который взорвался в пункте приема металла в Уссурийске, был найден тремя пострадавшими на территории бывшей воинской части. Уссурийская городская прокуратура начала проверку.
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