https://ria.ru/20220515/siroty-1788628847.html

В СПЧ призвали дать льготы эвакуированным из Донбасса детям-сиротам

В СПЧ призвали дать льготы эвакуированным из Донбасса детям-сиротам - РИА Новости, 15.05.2022

В СПЧ призвали дать льготы эвакуированным из Донбасса детям-сиротам

Эвакуированные дети-сироты из Донбасса должны получать все льготы, предусмотренные для российских детей, в том числе нужно рассмотреть предоставление им... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T09:39

2022-05-15T09:39

2022-05-15T09:39

специальная военная операция на украине

мария львова-белова

людмила денисова

владимир путин

донбасс

украина

россия

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Эвакуированные дети-сироты из Донбасса должны получать все льготы, предусмотренные для российских детей, в том числе нужно рассмотреть предоставление им собственного жилья по достижению совершеннолетия, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщала, что в Россию из Донбасса прибыли порядка 2 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Этот праздник был учрежден в 1993 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи.По его словам, регионы должны уделять серьезное внимание поддержке детей-сирот Донбасса, в том числе рассмотреть вопрос "предоставления собственного жилья детям-сиротам по достижению ими совершеннолетия".Также член СПЧ прокомментировал заявление омбудсмена Украины Людмилы Денисовой."Меня возмутили слова так называемого омбудсмена Украины Денисовой о том, что Россия якобы похищает детей Донбасса. Можно подумать, что последние восемь лет Киев трепетно защищал права детей Донбасса, не обстреливал мирные города, школы, детские сады и больницы. Известно, что в результате этих варварских обстрелов погибли и получили ранения сотни детей", - заявил Брод.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/deti-1788510372.html

https://ria.ru/20220425/deti-1785356032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария львова-белова, людмила денисова, владимир путин, донбасс, украина, россия, общество, александр брод