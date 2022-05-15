https://ria.ru/20220515/simfoniya-1788711969.html

В Ереване к 77-летию Победы исполнили "Ленинградскую симфонию" Шостаковича

В Ереване к 77-летию Победы исполнили "Ленинградскую симфонию" Шостаковича - РИА Новости, 15.05.2022

В Ереване к 77-летию Победы исполнили "Ленинградскую симфонию" Шостаковича

Национальный филармонический оркестр Армении под руководством Эдуарда Топчяна исполнил в воскресенье в Ереване Седьмую, "Ленинградскую" симфонию Дмитрия... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T23:41

2022-05-15T23:41

2022-05-15T23:41

ереван

армения

день победы

ленинград

дмитрий шостакович

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ЕРЕВАН, 15 мая – РИА Новости. Национальный филармонический оркестр Армении под руководством Эдуарда Топчяна исполнил в воскресенье в Ереване Седьмую, "Ленинградскую" симфонию Дмитрия Шостаковича в рамках мероприятий, приуроченных к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Концерт был организован Московским культурно-деловым центром "Дом Москвы" в Ереване при поддержке посольства РФ в Армении, армянского министерства образования, науки, культуры и спорта, правительства Москвы и Национального филармонического оркестра Армении. Среди зрителей были ветераны Великой Отечественной войны, представители дипломатического корпуса."Роль музыки в годы войны была чрезвычайно высокой. Она складывалось обо всем, что происходило на фронте и в тылу, что согревало души и воспевало великий подвиг нашего народа. В ней говорилось о патриотизме, о солдатской дружбе, о любви. Музыка поддерживала людей в трудные минуты, утешала их измучившиеся души. Она была необходима человеку как воздух, с ней человеческое сердце не черствело и находило в себе новые силы хранить надежду. Одним из самых ярких произведений военных лет была Седьмая симфония Шостаковича", - заявили организаторы концерта.Ранее генеральный директор МКДЦ "Дом Москвы" в Ереване Ваграм Карапетян сообщил РИА новости, что центр подготовил целую серию мероприятий ко Дню Победы, в том числе концерты, фотовыставки, футбольный турнир.Более восьмидесяти лет назад, 1 мая 1942 года, в блокадном Ленинграде после зимней трагической паузы возобновились концерты в Большом зале филармонии. Единственный оставшийся в городе симфонический коллектив – оркестр Радиокомитета под управлением Карла Элиасберга, потерявший к этому времени более половины своих музыкантов, начал возрождаться. Исполнение Седьмой симфонии Д.Д.Шостаковича 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде, названной впоследствии "Ленинградской", в Большом зале филармонии, оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Элиасберга стало не только уникальным явлением в культуре, но и важнейшим социально-политическим событием периода Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220507/ogon-1787401849.html

https://ria.ru/20220515/aktsiya-1788670562.html

ереван

армения

ленинград

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ереван, армения, день победы, ленинград, дмитрий шостакович